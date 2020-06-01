НХЛ возобновляет чемпионат, игроки УХЛ продолжают подготовку к старту плей-офф, а болельщики определят лучшие шайбы декабря – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе УХЛ предложила всем болельщикам определить лучшую шайбу декабря, Александр Качула и Александр Воронин провели онлайн-конференции, НХЛ объявила о возобновлении чемпионата, а домашнюю арену кременчужан СК «Айсберг» проверили на соблюдение и выполнение условий необходимых для начала тренировочного процесса в новом сезоне.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, Украинская хоккейная лига предлагает всем болельщикамвыбрать самую красивую шайбу декабря.

В топ-10 шайб декабря сезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от невероятных шайб слету и техничных обманных маневров до точной игры на добиваниях.

Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 3 июня.

Голкипер«Донбасса»Александр Качула на YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которой ответил на все опросы болельщиков и рассказал о выступлениях за «Белый Барс» и «Донбасс», памятных матчах и планах на ближайшее будущее.

— Какой матч в твоей карьере был самым памятным для тебя?

— Думаю, самым запоминающимся был мой дебютный матч в УХЛ. Это было в«Белом Барсе», из-за пробок мы приехали на игру в Белую Церковь чуть позже, и тренер сказал, что сегодня я выйду на лед.

Я был удивлен, так как у нас был Юра Краснопольский, который отыграл до этого три сезона и спокойночувствовал себя на льду. У меня была легкая нервозность, но тренер попросил ребят ответственно отнестись к игре, так как это был мой первый матч. Мы играли с«Галицкими Львами» и выиграли 4:0.

Глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джианолазаявил, что в 2020 году турнир может не состояться, если зрителям не разрешат приходить на матчи в связи с распространением коронавируса.

—Сейчас не могу сказать, сможем ли мы провести турнир. Мы определимся с этим вопросом не позднее октября, возможно, ноября. Если мы не получим зеленый свет для проведения матчей со зрителями, Кубка Шпенглера не будет. Хоккейная вечеринка немыслима без фанатов. О переносе турнира также не может быть и речи,– заявил Джианола.

Кубок Шпенглера – старейший клубный международный турнир в Европе, который проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша – в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса, будет возобновлён.

Точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными, тренировочные лагеря начнутся не раньше июля. Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата.

Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед.

Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

На прошло недели болельщики в ходе голосования на сайте УХЛ определили автора самой красивой шайбы ноября.

Таким образом, первое место поклонники украинского хоккея отдали быстрому индивидуальному проходу юного форварда«Днепра»Артема Целогородцевав матче против МХК «Динамо».

Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:

Быстрый индивидуальный проход юного форварда«Днепра»Артема Целогородцева;

Обход из-за ворот и точный гол от лидера«Кременчука»Дмитрия Орлова;

Сольная контратака от капитана«Белого Барса»Владислава Куцевича;

Техничная игра на добивании от лучшего бомбардира дончанИльи Коренчука;

Шайба, отправленная точно над плечом голкипера, от нападающего«Днепра»Никиты Коваленко.

Точный бросок от форварда«Донбасса»Севастьяна Карпенко, который словил отличный пас от своего партнера;

Гол в падении отАлександра Матерухинав составе«Донбасса»;

“Расстрел” с ближней дистанции от нападающего “горожан”Тимура Гриценко;

Бросок в ближнюю девятку отОлександра Пуксав составе«Кременчука»;

Гол с разворота в меньшинстве от игрока«Кременчука»Егора Серанова.

После того, как вы проверили свои знания и интуицию в тесте «Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото?»узнали, ккакому типу болельщиков вы относитесь, определилисвое хоккейное амплуаи проверили свои знания в викторине«Как хорошо ты знаешь УХЛ?»,пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем поклонникам украинского хоккея проверить как внимательно вы смотрели сезон 2019/20 чемпионата УХЛ-Пари-Матч.

30 мая СК «Айсберг» было проверено Комиссией исполкома Кременчугского городского совета на соблюдение и выполнение условий необходимых для начала тренировочного процесса в новом сезоне. После получения разрешительного акта спорткомплекс начнет подготовку к старту плей-офф и нового розыгрыша чемпионата УХЛ-Пари-Матч.

Кременчугская городская Рада 26 мая 2020 утвердила «Регламент восстановления работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров в Кременчуге в период адаптивного карантина».

Этот Регламент направлен на избежание рецидивов инфекционных заболеваний, использования санитарно эпидемических требований, обеспечения безопасного пребывания всех участников учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Форвард «Ледяных Волков»Александр Воронинна YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщиков и рассказало старте своей хоккейной карьеры, чемпионстве с «Донбассом», сезоне в «Волках» и четвертьфинале с «Белым Барсом».

— В чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч достаточно много молодых игроков. Как влияет на карьеру хоккеистато, что они ещё в юном возрасте стартуют во взрослом хоккее?

— На самом деле, это очень позитивно, что много перспективных и молодых игроков начинают свою профессиональную карьеру в нашей Лиге. Это значит, что УХЛ развивает украинский хоккей, ведь молодежь – это новые кадры для сборной.

Считаю, что это благополучно скажется в будущем на росте украинского хоккея, и думаю, что в каждой команде должны быть молодые, так как это будущее. Молодым игрокам вообще должны давать как можно больше играть и развиваться внутри чемпионата.

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