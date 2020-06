Линус Хогберг

Филадельфия подписала контракт начального уровня с 21-летним шведским защитником Линусом Хогбергом (драфт 2016 ,5 раунд , общий /139).

Breaking News: The #Flyers have officially signed Linus Hogberg to an ELC that will begin in 2020-21. Get to know him here. Hogberg has wheels, and transitions well. Not the flashiest D-Man, but he does a heck of a job. https://t.co/3aKl1pKm8d

