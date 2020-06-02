Фолиньо: у “Коламбуса” есть преимущество

ПО 2019.Ник Фолиньо

По мнению Ника Фолиньо, тренер “Коламбус Блю Джекетс” Джон Торторелла обеспечит команде преимущество в серии квалификационного раунда против “Торонто Мэйпл Лифс”.

“Это очень важно, – сказал капитан “Коламбуса” в интервью телеканалу TSN, отвечая на вопрос о роли тренера в серии до трех побед. – Серия укорочена, и я считаю, что преимущество в ней получит та команда, чей тренер знает ее лучше и сможет быстро добиться максимальной отдачи от своих игроков. Они должны ясно понимать, что представляет собой их команда. Тогда у нее будет преимущество. Уверен, что Тортс (прозвище Тортореллы) все это уже просчитал. Своим успехом в этом сезоне мы во многом обязаны ему”.

Торторелла тренирует “Коламбус” в течение пяти сезонов. В прошлом году под его руководством команда за четыре матча первого раунда плей-офф обыграла фаворита той серии “Тампа-Бэй Лайтнинг”. Тренером “Торонто” является Шелдон Киф, назначенный на этот пост 20 ноября после увольнения Майка Бэбкока.

“Он доверяет нам, и это доверие выстраивалось на протяжении нескольких лет, – сказал Фолиньо о Торторелле. – Можно вспомнить, какую речь он произнес перед серией против “Тампы”. Он прекрасно понимал, что мы тогда чувствовали и попал в самую точку. От нас никто ничего не ждал, а мы считали, что нас недооценивают. Тогда он сказал, что мы не должны уступать им, нам надо идти вперед. Это одна из главных причин, которая позволила нам победить в той серии”.

“Коламбус” и “Торонто” встречаются в квалификационном раунде, предусмотренном Планом возобновления сезона с участием 24 клубов. НХЛ представила его 26 мая. На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса 12 марта “Блю Джекетс” и “Мэйпл Лифс” входили в зону плей-офф.

Сроки и место проведения матчей будут объявлены позже. Тренировочные лагеря команд перед продолжением сезона откроются не раньше 10 июля.

В период с 16 декабря по 7 февраля “Коламбус” (33-22-15, процент набранных очков – 57,9%) одержал 18 побед в 23 играх. В этом сезоне в НХЛ “Блю Джекетс” набрали больше всех пропущенных из-за травм человек/игр – 419.

“Мы могли легко сбиться с ритма из-за травм, сезон мог бы оставить много вопросов, но тренер отлично сработал, а мы брали с него пример, – сказал Фолиньо о Торторелле. – Мы верим в команду. У нас очень эмоциональный тренер, который прекрасно понимает, что происходит. И это нам очень поможет”.

Торторелла провел 110 кубковых матчей, выиграв десять серий в плей-офф из 20. В 2004 году “Лайтнинг” под его руководством завоевали Кубок Стэнли, а в 2012-м он вывел “Нью-Йорк Рейнджерс” в финал Восточной конференции.

На счету Кифа всего 47 игр в НХЛ и ни одного матча в плей-офф. В АХЛ он выиграл 38 кубковых поединков, проиграв 21. В 2018 году Киф помог “Торонто Марлиc” завоевать Кубок Колдера (главный приз АХЛ).

Под началом Кифа “Мэйпл Лифс” (36-25-9, 57,9%) в этом сезоне одержали 27 побед, потерпели 15 поражений в основное время и еще пять в дополнительное.

“Мы очень уважаем этих ребят, – сказал Фолиньо. – Мы с уважением относились и к “Тампа-Бэй Лайтнинг”, но знали, за счет чего можем добиться успеха в серии против них. Теперь мы постараемся сделать то же самое в предстоящей серии … У нас одна из лучших оборонительных линий в НХЛ, поэтому мы чувствуем себя уверенно”.