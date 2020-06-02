Женский чемпионат Украины по хоккею досрочно завершен

Женский комитет ФХУпринял решение о досрочном завершении сезона чемпионата Украины среди девушек. Этот вопрос был решен на заседании исполкома ФХУ.

Команды «Пантеры» и «Украиночка» выступали за досрочное завершение сезона без определения победителя, а ХК «Королевы Днепра», которые лидировали в таблице на момент остановки сезона, голосовали за определение победителей.

Так как была сыграна ровно половина сезона, и все команды провели одинаковое количество матчей, то ФХУ приняла решение признать «Королев Днепра» чемпионками сезона-2019/2020 и позволить командам не доигрывать регулярку. Об этом сообщила пресс-служба комитета в своемFacebook.

1-е место – ХК «Королевы Днепра»

2-е место – ХК «Пантеры»

3-е место – ХК «Украиночка»

Награждение команд будет проводиться подразделениями Федерации в соответствующих регионах, где базируются клубы, в максимально короткие сроки.