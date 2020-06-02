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Степан Горячевских продолжит карьеру в «Бресте»

Николай ПисаревНет комментариев
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Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси, голкипер Степан Горячевских продолжит карьеру в «Бресте», выступающем в Экстралиге Б.

Минувший сезон вратарь провёл в «Донбассе», заработав в 19 матчах коэффициент надёжности 2.14 при 92,3% отбитых бросков. Также в составе дончан Горячевских выступал в 2011-2013 годах, став трёхкратным чемпионом Украины и дебютировав в КХЛ и ВХЛ.

Также 34-летний голкипер долгое время выступал в «Юности», а в 2013-2019 годах – в «Сарыарке» и «Торпедо»(ВХЛ), «Югре» и «Северстали» (КХЛ), «Арлане» и «Бейбарысе» (Казахстан), румынском «Георгени» (Эрсте Лига). Среди наград вратаря – четыре золотые медали белорусской Экстралиги, статус обладателя Континентального кубка (с «Юностью» и «Донбассом») и титул чемпиона ВХЛ.

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В составе сборной Беларуси Горячевских участвовал в 5 чемпионатах мира, однако провёл лишь один матч.

Отметим, что новыйклуб Горячевских подготовил креативное видео, вспомнив локальный мем из белорусского проекта «Хоккейная варка»:

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Источник: uhl.ua
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