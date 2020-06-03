Артур Оганджанян: «Вызов в национальную сборную – это незабываемые эмоции»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 1 июня,на все вопросы болельщиков отвечалголкипер сборной Украины и клуба New Hampshire Jr. MonarchsАртур Оганджанян.

— Как начался твой хоккейный путь? Кто был первым тренером? Что можешь вспомнить о том периоде?

— Тогда я был в первом классе, и к нам вместо урока пришёл какой-то дяденька. Он попросил нас пойти в спортзал и показал нам несколько упражнений с мячом.

Как оказалось потом – этим дяденькой был Олег Васильевич Игнатьев. Позже он стал моим первым тренером, который дал мне билет в хоккей. Вообще мы очень долгий путь прошли с Олегом Васильевичем.

— Расскажи про самый курьёзный случай в твоей хоккейной карьере.

— На самом деле, было много смешных моментов. Вспомню один с последних во время подготовкик чемпионату мира U18. В рамках этой подготовки мы играли товарищеские игры с«Белым Барсом», и во время одного из матчей я в один момент решил, что надо мне побежать на угловой, и мы пропустили гол из зоны противника. Это был достаточно курьёзный момент.

— Как ты попал в американскую лигу? Чем отличается американский хоккей от украинского? Трудно было адаптироваться?

— Первый год я играл по U18, а в хоккее в Америке по этому году очень мало тактики. Из-за этого было тяжело адаптироваться. В целом, там такой хоккей более навальный – главное на ворота накидывать. Были игроки, которые очень хорошо бросали и первое время я не знал, что делать, но потом сумел адаптироваться.

Хоккей там отличается тем, чтов Украине (если говорить о нашем хоккее, как о европейском) в основном,большие площадки. А по факту это большая разница с американскими площадками и совершенно другой стиль игры.

—Были ли у тебя проблемы с языкоми с привыканием к другому менталитету?

— С языкомбыло немного тяжело, особенно если говорить о сленгах. Это непривычно, потому что я почти всегда понимал, о чем идёт речь, а ответить не всегда мог. Но через 2 месяца всё уже было хорошо, привык. А вот к менталитету привык быстро.

— Каким был твой сезон в Америке?

— Сезон довольно интересный получился. Всё началось с того, что я должен был лететь обратно в Ogden Mustangs (WSHL), но появилось предложение поехать в Twin City Thunder (NCDC) –это новая команда. Тогда я пообщался с тренером – он был во мне заинтересован и готов брать в команду без просмотра, поэтому я поехал. Поначалу все было нормально, всё устраивало. Но, потом начались какие-то непонятные моменты со стороны руководства. Меня не могли поселить в нормальные условия.

Да, уровень хоккея был хороший, но вот раздевалки и жилье -плохие. Потом я поехал на молодёжный чемпионат мира, и за это время мне так и не смогли найти жильё. Так что я попросил, чтобы мне меняли команду.

После этого я перешёл в New Hampshire Jr. Monarchsи вот там уже всё сложилось, как никогда, лучше. Были хорошие условия, мне очень понравилась команда, тренеры. Да и вообще обстановка была нереальная – мы показывали очень хорошие результаты. Однако, потом случилась ситуация с COVID-19, и я полетел домой.

Причём я успел улететь в Украину еще до того, как закрыли аэропорты и границы – прямо за день до этого. И хоть сезон толком не закончился, но у нас все равно был очень хороший чемпионат мира в Киеве. Было круто играть с украинскими парнями, плюс меня вызывали сыграть за национальную сборную – это вообще были незабываемые эмоции. Мне всегда очень нравится играть за сборную и я всегда надеюсь, что меня вызовут. Поэтому сезон, в принципе, был насыщенный, и я им доволен.

— На каком этапе остановился чемпионат в Америке? Как в команде отреагировали на досрочную остановку?

— Чемпионат остановился на том моменте, когда мы вышли в плей-офф, прямо на следующий день. А через день я полетел в Украину. Как бы смешно не звучало, но команда, наверное, отреагировала радостно. Потому что за это время все уже достаточно устали, все хотели по домам и поэтому, особо даже никто не расстроился. Ночерез недели две, когда уже пришло осознание, что сезон не доигран, то конечно, стало грустно. Но никто близко к сердцу это не воспринял.

— С какими командами было тяжелее всего играть на домашнем чемпионате мира в этом году? Почему не удалось занять первое место?

— Трудно сказать, с кем было тяжелее. Наверное, самый трудный матч был с Венгрией – тогда наша команда не могла войти в игру. Что-то пошло не так, и мы не смогли уже ничего исправить. Мы были слабее.

— Какой был твой самый запоминающийся матч за сборную Украины?

— Мне очень запомнился матч с поляками, когда мы 3:0 выиграли. Это был мой первый сухарь за сборную и эмоции зашкаливали. Но, наверное, самый запоминающийся был с австрийцами, когда мы кембэкнули и выиграли игру. Это было чудо – про такие матчи можно фильм снимать.

Для нас это была как реабилитация, после первого проигрыша. А после этого нам удалось выиграть все остальные игры, и мы взяли золото чемпионата. А ещё мне очень запомнился матч за национальную сборную против с голландцев -это была первая победа за национальную сборную, ещё и сухарь.

— Можешь выделить пару хоккеистов с которыми тебе доводилось играть по жизни?

— Если говорить о национальной сборной, то я играл с Андреем Михновым, Ромой Благим. В любом движении этих игроков можно прослеживать такой безграничный опыт и интересные моменты.

А если говорить про молодых, то выделю Феликса Морозова, Сашу Пересунько, Игоря Мережко. Я надеюсь, что у ребят большое будущее.

—Кто из нападающих УХЛ наиболее пугает при выходе 1 в 1?

— Наверное Виталий Лялька, Роман Благой, Илья Коренчук, и Алексей Ворона.

— Расскажи о тренировках в межсезонье

— Сейчас стараюсь поддерживать физическую форму дома плюс пытаюсь правильно питаться. К счастью, сейчас уже открыли спортивные залы и можно заниматься спортом там. Ново время карантина, в домашних условиях, как оказалось не так уж и тяжело найти себе занятие, можно делать много упражнений.

— Что можешь пожелать юным хоккеистам?

— В первую очередь, хочу пожелать наслаждаться хоккеем и получать удовольствие, ведь это основа. Главное играть в хоккей, потому что он тебе нравится.

—Что можешь пожелать болельщикам?

— Болельщикам могу пожелать не злится на свою команду, если их не устраивает результат, потому что настоящий болельщик проявляется в тяжёлых для команды моментах. Если болельщик любит свою команду даже в трудных моментах, то команда его обязательно отблагодарит, я в этом не сомневаюсь. Нужно всегда относиться с пониманием к тому, что хоккеист – это такой же человек, как и вы. Поэтому злится, если кто-то плохо сыграл, не совсем хорошо.

Для тех, кто пропустил онлайн-конференцию Артура Оганджаняна в прямом эфире, предлагаем пересмотреть полную запись:

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