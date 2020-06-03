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Дмитрий Пидгурский – тренер молодёжной сборной Украины

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба Федерации хоккея Украины сообщает, что Дмитрий Пидгурский, который возглавляет херсонский «Днепр», назначен на пост главного тренера молодёжной сборной Украины.

После назначения опытный наставник пообщался с журналистами и поделился своиии впечатлениями и планами:

— Когда планируете приступить к делу?

— Чемпионаты мира среди молодежных сборных, как известно, разыгрываются, в декабре, поэтому, мы не имеем, в отличие от национальной или юношеской сборных много времени на подготовкуи должны работать максимально быстро, без проволочек. Уже сегоднямы с моими коллегаминачнем формировать список потенциальных кандидатов в сборную U20

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— Кто именно будет Вашими помощниками на тренерском мостике?

— Я рассчитываю на поддержку своих партнеров по ХК «Днепр» -Олега Тимченко и Александра Васильева.

—Означает ли это, что “щуки” будут “базовым” клубом будущей молодежной сборной?

—Именно так. На базе «Днепра»мы стремимся иметь 2-3 боевых пятерки, которыемы будемчащезадействовать в чемпионате УХЛ-Пари-Матч. Хочу сказать, чторуководство клуба в лице почетного президента ХК «Днепр»Владислава Мангера пообещало нам поддержку в реализации этой задачи.

— Накого, кроме Ваших непосредственных воспитанников, Вы рассчитываете?

—Как это не банально бы не звучало, и как бы это не напоминало классический тренерский штамп, но я хочу официально объявить: ни для одного из игроков место в сборной не забронировано. Нидля тех, кто играет в Херсоне, ни для тех, кто выступает в европейских или североамериканских хоккейных лигах. Честь государства будут отстаивать только лучше.

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— Какие первые шаги Вы планируете сделать? Возможноуже есть видение по первым сборам потенциальных игроков?

—Мы поставили себе цель- в сжатые сроки определиться с датой первого сбора, на который мы хотимпривлечь максимально большое количество хоккеистов. Я хочу воочию увидеть определенных игроков, понять их уровень функциональной подготовки, готовность к выполнению требований и задач, которые будет ставить наш тренерский штаб.

— Какие индивидуальные качества хоккеистов будут для Вас приоритетными?

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— Умение четко выполнять поставленные задачи в пределах своей ответственности- это основа командной игры. Преданность коллективу, желаниебороться с первой до последней минуты встречи. И, конечно, скорость – как впринятии решений на площадке, так и в командной игре. От этого и будем отталкиваться.

Источник: uhl.ua
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