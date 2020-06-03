ЖКХ «Пантеры» отказались принимать награды по результатам досрочно завершенного чемпионата

Женский комитет ФХУ принял решение о досрочном завершении сезона чемпионата Украины среди девушек. Этот вопрос был решен на заседании исполкома ФХУ.

Так как была сыграна ровно половина сезона, и все команды провели одинаковое количество матчей, то ФХУ приняла решение признать «Королев Днепра» чемпионками сезона-2019/2020 и позволить командам не доигрывать регулярку.

В ответ на решение Женского комитета ФХУ харьковский клуб«Пантеры», которому присвоили второе место,заявил, что команда официально отказывается от наград и считает, что чемпионат Украины не закончился, так как результат трех туров не может быть определен как окончательный.