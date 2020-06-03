Среда, 3 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейМакдэвид пожертвовал своими интересами
Хоккей

Макдэвид пожертвовал своими интересами

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид представлял себе общую картину, работая в комитете НХЛ по возобновлению сезона.

Его “Эдмонтон Ойлерз” занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, но по принятому формату был посеян под пятым номером в Западной конференции и в квалификационном раунде за право попасть в розыгрыш Кубка Стэнли встретится с “Чикаго Блэкхокс”, посеянным по 12-м номером.

“Эдмонтон” – единственная команда в квалификационном раунде, занявшая второе место в своем дивизионе.

Читайте также:  Константин Буценко: «У нас все время было плохо-плохо-плохо-плохо, а теперь, наверное, тот день, когда хорошо»

“Нужно сделать шаг назад и чем-то пожертвовать. Так поступили все ребята в комитете”, – сказал капитан “Ойлерз”. В комитете работали представители НХЛ, профсоюза игроков (НХЛПА) и пять хоккеистов: вместе с Макдэвидом над Планом возобновления сезона трудились центрфорвард “Торонто Мэйпл Лифс” Джон Таварес, защитник “Оттава Сенаторз” Рон Хэйнси, центральный нападающий “Виннипег Джетс” Марк Шайфли и форвард “Филадельфии Флайерз” Джеймс ван Римсдайк. План был представлен 26 мая.

Читайте также:  «Донбасс» стартовал в Континентальном кубке с разгромной победы (видео)

“Многим ребятам пришлось в чем-то уступить, и “Ойлерз” тоже, – сказал Макдэвид. – Мы хорошо провели сезон, заняли высокое место, но нам все равно придется играть за право попасть в плей-офф. Так получилось. Так будет лучше для лиги”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Сергей Логач: «Сборная Украины — один из претендентов на повышение в классе в любой возрастной категории»

Уилер о расизме: нельзя молчать

ЖКХ «Пантеры» отказались принимать награды по результатам досрочно завершенного чемпионата

Дмитрий Пидгурский – тренер молодёжной сборной Украины

ХК «Кременчук» представил новую форму на плей-офф и будущий сезон

Закрыть