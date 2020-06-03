Макдэвид пожертвовал своими интересами

Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид представлял себе общую картину, работая в комитете НХЛ по возобновлению сезона.

Его “Эдмонтон Ойлерз” занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, но по принятому формату был посеян под пятым номером в Западной конференции и в квалификационном раунде за право попасть в розыгрыш Кубка Стэнли встретится с “Чикаго Блэкхокс”, посеянным по 12-м номером.

“Эдмонтон” – единственная команда в квалификационном раунде, занявшая второе место в своем дивизионе.

“Нужно сделать шаг назад и чем-то пожертвовать. Так поступили все ребята в комитете”, – сказал капитан “Ойлерз”. В комитете работали представители НХЛ, профсоюза игроков (НХЛПА) и пять хоккеистов: вместе с Макдэвидом над Планом возобновления сезона трудились центрфорвард “Торонто Мэйпл Лифс” Джон Таварес, защитник “Оттава Сенаторз” Рон Хэйнси, центральный нападающий “Виннипег Джетс” Марк Шайфли и форвард “Филадельфии Флайерз” Джеймс ван Римсдайк. План был представлен 26 мая.

“Многим ребятам пришлось в чем-то уступить, и “Ойлерз” тоже, – сказал Макдэвид. – Мы хорошо провели сезон, заняли высокое место, но нам все равно придется играть за право попасть в плей-офф. Так получилось. Так будет лучше для лиги”.