Рекки: Малкин прибавил в лидерских качествах

Малкин против «Нью-Джерси»

Нападающий “Питтсбург Пингвинз” Евгений Малкин в этом сезоне стал проявлять еще больше лидерских качеств и во время паузы в сезоне активно принимает участие в командных собраниях. Об этом заявил помощник тренера “Пингвинз” Марк Рекки. В том числе благодаря этому, по его словам, россиянину удалось реабилитироваться после не самого удачного прошлого сезона.

“Он самым первым говорил, что в прошлом сезоне не выглядел собой, – сказал Рекки Sportsnet. – И он просто хотел доказать людям и в том числе себе, что по-прежнему может быть эффективным игроком в этой лиге. Он обладает бойцовскими качествами и очень хочет побеждать. С точки зрения лидерских качеств он сделал большой шаг вперед. И даже сейчас он принимает активное участие в наших собраниях. Это очень приятно видеть”.

В 68 матчах сезона 2018-19 Малкин набрал 72 (21+51) очка при худшей в карьере полезности минус-25. В 55 матчах этого чемпионата он записал на свой счет 74 (25+49) очка и с отрывом в 18 баллов является лучшим бомбардиром “Пингвинов”, несмотря на 14 пропущенных игр.

“Наши ребята знают, что становятся старше, – сказал Рекки. – Они хотят продолжать выигрывать чемпионства, за что стоит отдать им должное. Они гордятся тем, что делают, и хотят продолжать выигрывать”.

По проценту набранных очков “Питтсбург” (62,3%, 40-23-6) завершил сезон на седьмом месте в НХЛ и пятом в Восточной конференции, попав в квалификационный раунд. Команды, занявшие четыре первых места в каждой конференции, сыграют друг против друга в групповом турнире для определения посева. В квалификационном раунде “Пингвинз” сыграют с “Монреаль Канадиенс”. Дата возобновления сезона будет объявлена позднее.

В этом сезоне “Пингвинз” одержали 40 побед, несмотря на травмы ключевых игроков, в том числе форвардов Сидни Кросби (пропустил 28 матчей), Малкина (14) и Патрика Хорнквиста (17).

“Они играли в команде, которая завоевала Кубок в 2016 и 2017 годах, – сказал Рекки. – С травмами сталкивается любая команда, но мы оказались в необычной ситуации. У нас на длительные периоды выбывали лидеры. Однако мы справились. Ребята поняли, чего от них хотят, согласились с предложенной концепцией игры, действовали правильно, на скорости. Так и надо было играть. Шанс на победу будет у команды, которая сумеет настроиться, соберется и проявит свои лучшие качества”.