Сергей Логач: «Сборная Украины — один из претендентов на повышение в классе в любой возрастной категории»

Защитник сборной Украины и «Белого Барса» Сергей Логач в большом интервью изданию«В Тени Рекордов»рассказал во сколько лет начал свой хоккейный путь, в каком клубе мог бы сейчас играть, о триумфе юниорской сборной Украины в 2018 году и о многом другом.

— Расскажи, как ты пришёл в хоккей?

— Я пришёл в 4 года. Семья хотела, чтобы я занимался спортом и мы стали искать подходящие варианты. Ходили, смотрели и больше всего понравился хоккей. Мой путь в хоккей начался в хоккейной школе «Сокол».

— Занимался ли ты другими видами спорта?

— Нет, не занимался.

— Были ли в твоей семье спортсмены до тебя?

— Отец играл по молодости в футбол и для удовольствия поддерживал форму.

— Помнишь ли ты первую свою тренировку?

— Да, это было на хоккейной базе «Сокола». Тогда я вообще стоять на коньках не умел и мне дали специальную опору для того, чтобы я не падал.

— Как ты оказался в «Белом Барсе»?

— До «Белого Барса» я играл в хоккейной академии РВУФК. Позже пришло время развиваться и искать команду уровнем выше, так я пришёл на просмотр в «Белый Барс». На самом деле, у меня ещё был вариант перейти в киевский «Беркут».

— Твой дебют во взрослом хоккее состоялся в довольно раннем возрасте. Ожидал ли ты, что это произойдет так быстро?

— «Белый Барс» на тот момент был молодежной командой во взрослом чемпионате. Так что я понимал, что так произойдёт.

— «Белый Барс» является одной из самых молодых команд УХЛ. Влияет ли это как-то на результат команды?

— У нас действительно молодая и в то же время очень хорошая команда, но в некоторых моментах у молодых игроков не хватает опыта и мастерства. Думаю, что да, возраст как-никак влияет.

— По ходу сезона к команде присоединился Феликс Морозов. Сумел ли он помочь команде?

— Феликс — игрок хорошего уровня. Очевидно, что он смог помочь команде.

— Между херсонским«Днепром»и «Белым Барсом» разница целых 36 очков, хотя команды закончили регулярный чемпионат на третьей и четвёртой строчкетурнирной таблицы соответственно. Как это можно объяснить?

— Как я уже говорил ранее: у нас молодая команда и мое мнение таково, что это сыграло свою роль. В любом случае мы стараемся и игры в сезоне против херсонского «Днепра» были довольно равными. Может где-то не хватило удачи.

— Считаешь ли ты правильным то, что все шесть команд попадают в плей-офф?

— Я считаю, что это самый оптимальный вариант.

—Есть ли в стране другие лиги, помимо УХЛ?

— В Украине только одна лига на высоком уровне — УХЛ, а так, естественно, ещё существуют молодежные чемпионаты.

— Отличаются ли матчи плей-офф от матчей регулярного чемпионата?

— Конечно, отличаются. В плей-офф нет права на ошибку, больше нервов и накала.

— В серии против «Ледяных Волков» в заключительной игре Вы упустили преимущество в концовке третьего периода. Как удалось настроиться на овертайм?

— Это по большей части заслуга тренеров. Они нашли подходящие слова и мы с уверенностью в себе вышли на овертайм.

— Как отреагировали на досрочное завершение сезона?

— Мы прошли «Ледяных Волков». Многие игроки восстановились после травм и мы были уверены в своих силах. Мы очень сильно ждали начало следующего раунда. Было неприятно, что всё так получилось из-за пандемии. Как говорится, что случилось, то случилось. Здоровье на первом месте.

— Какой матч в прошедшем сезоне тебе запомнился больше всего?

— Победа над «Донбассом» в овертайме. Было очень много эмоций и сил отдано матчу.

— С точки зрения заброшенных шайб – это худший для тебя сезон, при этом обе заброшенные шайбы стали победными для «Белого Барса». С точки зрения голевых передач – это лучший твой сезон. Что изменилось в твоей игре?

— Думаю, у меня поменялся стиль. Я стал больше набрасывать на ворота и мои действия в большинстве тоже стали другими.

— На какие статистические данные игрок обороны в первую очередь должен обращать внимание, когда смотрит статистику?

— Для защитника самые главные статические данные — показатель полезности. Ведь надежность в защите — это самое главное.

—Как часто ты смотришь свою статистику?

— Периодически смотрю, но не зацикливаюсь на ней.

—В апреле лига составила ТОП-10 молодых (до 21 года) игроков чемпионата Украинской Хоккейной лиги-Пари-Матч по итогам сезона 2019/20, там ты расположился на восьмом месте. Думал, что окажешься в этом списке?

— Перед плей-офф я получил травму и пропустил больше месяца. Я был немного удивлён, что попал в этот список.

— Были ли сложности при переходе от клуба к сборной и наоборот?

— Нет, что в сборной, что в клубе были все свои ребята. Мы были более-менее сыграны и трудностей не было.

— Помнишь когда вызвали в сборную Украины?

— Это был турнир в Броварах. К сожалению, я тогда не очень надежно отыграл и чувствовал себя не очень. Хотелось доказать, что я достоин сборной.

—Есть ли разница между тренировками в сборной и клубе?

— В клубе и сборной разные тренерыи разный подход к тренировкам. Этим всё сказано.

—За счёт чего сборной Украины удалось одержать победу на юниорском чемпионате мира IB в 2018 году?

— Мы были сплоченным коллективом и одним кулаком. Выкладывались на максимум и нам удалось достигнуть успеха.

—Можно сказать, что отличная концовка в матче против австрийцев завела сборную на остальные матчи?

— Определённо. Мы почувствовали уверенность и понимали, что мы на ходу.

—Сборные Украины узнали своих соперников на чемпионатах мира в сезоне 2020/21. Как оценишь предварительно шансы на успех каждой из сборных?

— Я считаю, что все соперники хорошего уровня. Хотя могу с уверенностью сказать, что сборная Украины — один из претендентов на повышение в классе, причём в любой возрастной категории.

— Готов ли ты сыграть за основную сборную Украины уже в следующем сезоне?

— Это зависит от тренерского штаба. Если они заинтересованы мною, то я готов помочь сборной своей стране всем, чем смогу.

— В сезонах 2012/13 и 2013/14 «Донбасс» выступал в КХЛ. Принесло ли это какие-то изменения в украинский хоккей?

— Все были рады выступлению «Донбасса» в КХЛ. Чувствовалось, что хоккей продолжает развиваться.

—Сколько обычно болельщиков ходит на матчи?

— Трибуны забиты полностью на каждый матч в любом городе. Отмечу фанатов «Белого Барса», для меня они лучшие.

— Как думаешь, кто из нынешних игроков мог бы стать лучшим украинским игроком в истории хоккея?

— Владислав Куцевич — один из лидеров чемпионата УХЛ на данный момент. Я уверен, что он станет одним из лучших игроков в истории украинского хоккея.

— Какую роль легионеры играют в лиге?

— Очевидно, что они повышают уровень чемпионата.

—Как оценишь текущее состояние хоккея в Украине и что можешь сказать про перспективы развития этого вида спорта в стране?

— Потихоньку хоккей в Украине развивается. Я считаю, что он вернётся на высокий уровень, на котором и был раньше.

— Какая твоя самая глобальная мечта в плане карьеры?

— Моя цель — достигнуть самого максимального и конечно, выступать на мировом уровне.

—За какими игроками из других стран ты следишь?

— Особо сильно я ни за кем не слежу, но бывает поглядываю НХЛ. Мне очень нравится игра Артемия Панарина, Ильи Ковальчука и Евгения Кузнецова.

— Есть ли у тебя какие-то предматчевые приметы?

— Раньше были. Сейчас стараюсь обходиться без примет.

—Ты побывал во многих странах. Где тебе больше всего понравилось?

— Самой запоминающейся страной была Словения, город Блед. Там очень красиво, я бы хотел побывать там ещё раз.

— Судя по фото, чаще всего ты играешь клюшками Bauer. C чем связан такой выбор и на что в первую очередь ты обращаешь внимание при выборе клюшке?

— Так получилось. Это сложно объяснить, просто удобно. В первую очередь обращаю внимание на загиб и гибкость клюшки.

—Как проводишь свободное время?

— Вообще, я интересуюсь футболом, а свободное время провожу с друзьями. Мои друзья очень хорошие, они меня всегда поддерживают.

— Какие цели ставишь перед собой на следующий сезон?

— Заявить о себе, как не о перспективном игроке, а как о надежном защитнике, который способен в ответственные моменты делать результат.



Источник: сайт«В Тени Рекордов»