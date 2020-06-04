Алексей Ворона – автор лучшей шайбы декабря по мнению болельщиков

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предложила всем болельщикам освежить в памяти первый зимний месяц чемпионата УХЛ-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу декабря.
В ходе голосования первое место болельщики отдали техничной шайбе, забитой форвардом«Кременчука»Алексеем Вороной, слету.
Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:
Напомним, что автором лучшей шайбы декабря по мнению экспертной комиссии,в состав которой входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch», стал форвард дончан Виталий Лялька.
Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber
Источник: uhl.ua