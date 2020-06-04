Алексей Ворона – автор лучшей шайбы декабря по мнению болельщиков

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предложила всем болельщикам освежить в памяти первый зимний месяц чемпионата УХЛ-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу декабря.

В ходе голосования первое место болельщики отдали техничной шайбе, забитой форвардом«Кременчука»Алексеем Вороной, слету.

Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:

Шайба слёта от форварда«Кременчука»Алексея Вороны;

Мощный бросок от синей линии от нападающего «Ледяных Волков» Сергея Микульчика.

Мастерский индивидуальный проход от капитана «Днепра»Александра Матерухинав меньшинстве;

Точный бросок от нападающего «Белого Барса»Назара Ружниковапосле паса от своего же конька;

Техничный обманный манёвр от форварда «Донбасса»Виталия Лялькипосле сольной контратаки;

Отличная игра на добивании и быстрая реакция от нападающего«Белого Барса»Артёма Шиманского;

Невероятная шайба в падении от лидера «Белого Барса»Романа Благого;

Отличная игра на добивании от одного из лучших форвардов «Кременчука»Дмитрия Созоновапосле паса из-за ворот; Читайте также: НХЛ: Очередной день овертаймов, «Айлендерс» прервали 10-матчевую победную серию и другие результаты (видео)

Вовремя подставленная клюшка от нападающего «Днепра»Руслана Ромащенкопосле паса отИльи Декало;

Обход четверых противников и точный удар от игрока «Донбасса»Александра Костикова;

Напомним, что автором лучшей шайбы декабря по мнению экспертной комиссии,в состав которой входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch», стал форвард дончан Виталий Лялька.

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