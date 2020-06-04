Драйзайтль может играть еще лучше

Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль очень рад, что получил приз Арта Росса как лучший бомбардир сезона, но считает, что ему есть над чем работать.

“Конечно, я горжусь, но знаю, что мне еще многое надо подтянуть, – сказал в пятницу нападающий “Эдмонтон Ойлерз”. – Понимаю, что это штамп, так все говорят, но это правда. Я могу играть лучше и хочу прибавлять в каждом сезоне”.

В 71 игре регулярного чемпионата 2019-20 годов, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса, Драйзайтль набрал 110 (43+67) очков. Во вторник НХЛ представила План возобновления сезона, объявив, что регулярный чемпионат завершен.

“Такой результат можно показать только с помощью партнеров, – сказал Драйзайтль, на счету которого в чемпионате 2018-19 годов было 105 (50+55) баллов (82 игры). – Мне очень повезло, что я играю с такими замечательными ребятами. В последние два года у меня потрясающие партнеры по тройке. За счет них я стал играть лучше, они сделали меня по-настоящему опасным форвардом. Конечно, мечтаешь о таком успехе, но пока его не добьешься, кажется, что все это очень далеко”.

Считается, что Драйзайтль может получить и приз Харта (самый ценный игрок сезона), но сам хоккеист в пятницу так прокомментировал эту ситуацию.

“Честно признаюсь, что не слежу, как проходит борьба за приз Харта, – сказал Драйзайтль. – Безусловно, это огромная честь. Очень приятно не только получить эту награду, но даже близко подойти к ней. Для меня это много значит. Конечно, я очень этому рад. Скоро мы узнаем, кто ее получит. В любом случае я буду очень рад за себя”.

“Ойлерз” (37-25-9) заняли второе место в Тихоокеанском дивизионе, но только пятое в Западной конференции по проценту набранных очков (58,5%). Так что “Эдмонтону” придется играть серию до трех побед против “Чикаго Блэкхокс” (51,4%) в квалификационном раунде.

“Очень опытная команда, – сказал Драйзайтль. – Они умеют побеждать, у них есть опыт в этом плане, они выигрывали серии плей-офф. Серия будет интересной, мы очень хотим победить в ней”.

Перед этой серией Драйзайтль все внимание уделит набору формы, как и все остальные хоккеисты лиги, простаивавшие в течение двух месяцев.

“Потребуется определенное время, – сказал он. – По сравнению с другими видами спорта в хоккее больше усилий требуется для того, чтобы наладить координацию движений, продышаться, почувствовать игру. Не получится все это сделать быстро. Но НХЛ даст нам возможность подготовиться, встать на ноги. Потом, мы же все в одинаковом положении, так? Все команды находятся в равных условиях. Так что все честно”.