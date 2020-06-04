Холл: пауза складывается по-разному

Тэйлор Холл

Тэйлор Холл рад, что ему сначала надо готовиться к продолжению сезона и только потом думать о своем будущем.

1 июля этого года 28-летний нападающий “Аризона Койотиз” мог бы стать неограниченно свободным агентом, но перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса изменил привычное расписание игр и каникул.

“Дела складываются по-разному, но посмотрите, что происходит на планете. Многие оказались в более тяжелом положении, чем я, – сказал Холл в интервью телеканалу Sportsnet, которое вышло в эфир в субботу. – И с этим ничего не поделаешь. Так что я очень доволен, что мы еще сыграем в хоккей, и это не зависит от того, стану я свободным агентом или нет. Мне есть, о чем сейчас думать, а дальше будет видно”.