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Хоккей

Креатив в межсезонье: голкипер «Ледяных Волков» потренировался на земле в полной экипировке (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Игроки УХЛ в период межсезонья активно готовятся к старту командных сборов, началу плей-офф и пятого, юбилейного, сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Хоккеисты поддерживают форму и стараются в максимальных кондициях стартовать в сентябрьских матчах, мотивируя всех поклонников украинского хоккея любить спорт даже в отпуске.

Голкипер«Ледяных Волков»Антонио Романов не только активно тренируется в летний период, но и креативно подходит к своим занятиям вне льда.

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Источник: uhl.ua
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