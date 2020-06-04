Полный календарь Лиги чемпионов-2020/21

Сезон-2020/21 хоккейной Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусапройдет в измененном формате. Участников останется 32, но групповой этап отменен, чтобы сократить количество игровых дней.
Из-за этого старт турнира сдвинут с начала сентября на первые числа октября, а все игры, кроме финала, пройдут в формате двухматчевого противостояния навылет.
Официальный сайт ХЛЧ опубликовал полный календарь будущего розыгрыша:
1/16 финала
6/7 октября – первые матчи
13/14 октября – ответные матчи
1/8 финала
17/18 ноября – первые матчи
24/25 ноября – ответные матчи
Четвертьфиналы
8/9 декабря – первые матчи
15 декабря – ответные матчи
Полуфиналы
5/6 января – первые матчи
12/13 января – ответные матчи
Финал– 9 февраля
Напомним, что ранеебыла сформирована сетка плей-офф Лиги чемпионов 2020/21вплоть до финала.
Источник: сайт XSPORT