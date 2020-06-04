Полный календарь Лиги чемпионов-2020/21

Сезон-2020/21 хоккейной Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусапройдет в измененном формате. Участников останется 32, но групповой этап отменен, чтобы сократить количество игровых дней.

Из-за этого старт турнира сдвинут с начала сентября на первые числа октября, а все игры, кроме финала, пройдут в формате двухматчевого противостояния навылет.

Официальный сайт ХЛЧ опубликовал полный календарь будущего розыгрыша:



1/16 финала

6/7 октября – первые матчи

13/14 октября – ответные матчи

1/8 финала

17/18 ноября – первые матчи

24/25 ноября – ответные матчи

Четвертьфиналы

8/9 декабря – первые матчи

15 декабря – ответные матчи

Полуфиналы

5/6 января – первые матчи

12/13 января – ответные матчи

Финал– 9 февраля

Напомним, что ранеебыла сформирована сетка плей-офф Лиги чемпионов 2020/21вплоть до финала.

Источник: сайт XSPORT