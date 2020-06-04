Четверг, 4 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейПолный календарь Лиги чемпионов-2020/21
Хоккей

Полный календарь Лиги чемпионов-2020/21

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Сезон-2020/21 хоккейной Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусапройдет в измененном формате. Участников останется 32, но групповой этап отменен, чтобы сократить количество игровых дней.

Из-за этого старт турнира сдвинут с начала сентября на первые числа октября, а все игры, кроме финала, пройдут в формате двухматчевого противостояния навылет.

Официальный сайт ХЛЧ опубликовал полный календарь будущего розыгрыша:


1/16 финала

6/7 октября – первые матчи

Читайте также:  "Чикаго" - "Флорида" (3:4): первый матч Кенневилля в Чикаго

13/14 октября – ответные матчи

1/8 финала

17/18 ноября – первые матчи

24/25 ноября – ответные матчи

Четвертьфиналы

8/9 декабря – первые матчи

15 декабря – ответные матчи

Полуфиналы

5/6 января – первые матчи

12/13 января – ответные матчи

Финал– 9 февраля

Напомним, что ранеебыла сформирована сетка плей-офф Лиги чемпионов 2020/21вплоть до финала.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Межсезонье станет испытанием для “Детройта”

Знаете ли Вы: Самый быстрый бросок в НХЛ

Суббан перевел $50 000 семье Флойда

Тренеры вратарей не теряют времени даром

Драйзайтль может играть еще лучше

Закрыть