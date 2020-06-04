Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

В среду, 3 июня, в Цюрихе, Швейцария, состоялась жеребьевка 1/16 финала хоккейной Лиги чемпионов.
Порегламенту турнира в сезоне-2020/21 не будет группового этапа, команды будут играть противостояния из двух матчей навылет вплоть до финала. Жеребьевка сформировала не только пары плей-офф в 1/16 финала, но и полную сетку вплоть до решающего противостояния, которое будет состоять из одного матча.
Лига чемпионов. 1/16 финала:
«Либерец» (Чехия) – «Тыхы» (Польша)
«Лулео» (Швеция) – «Айсберен Берлин» (Германия)
«Цюрих» (Швейцария) – «Сандерюйске Войенс» (Дания)
«Лукко Раума» (Финляндия) – «Спарта Прага» (Чехия)
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Таппара» (Финляндия)
«Больцано» (Италия) – «Биль» (Швейцария)
«Ферьестад» (Швеция) – «Кардифф» (Великобритания)
«Штраубинг» (Германия) – «Женева-Серветт» (Швейцария)
«Карпят» (Финляндия) – «Ольборг» (Дания)
«Адлер Маннгейм» (Германия) – «Гренобль» (Франция)
«Цуг» (Швейцария) – «Шеллефтео» (Швеция)
«Ред Булл Мюнхен» (Германия) – «Ильвес» (Финляндия)
«Тршинец» (Чехия) – «Юность» (Беларусь)
«Фрелунда» (Швеция) – «Неман» (Беларусь)
«Давос» (Швейцария) – «Вена Кэпиталз» (Австрия)
«Рогле» (Швеция) – «Ставангер» (Норвегия)
Вся сетка плей-офф Лиги чемпионов-2020/21
Победителем последнего розыгрыша Лиги чемпионовстала шведская «Фрелунда»,которая в финале обыграла чешский «Маунтфилд».
Источник: сайт XSPORT