Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

В среду, 3 июня, в Цюрихе, Швейцария, состоялась жеребьевка 1/16 финала хоккейной Лиги чемпионов.

Порегламенту турнира в сезоне-2020/21 не будет группового этапа, команды будут играть противостояния из двух матчей навылет вплоть до финала. Жеребьевка сформировала не только пары плей-офф в 1/16 финала, но и полную сетку вплоть до решающего противостояния, которое будет состоять из одного матча.

Лига чемпионов. 1/16 финала:





«Либерец» (Чехия) – «Тыхы» (Польша)

«Лулео» (Швеция) – «Айсберен Берлин» (Германия)

«Цюрих» (Швейцария) – «Сандерюйске Войенс» (Дания)

«Лукко Раума» (Финляндия) – «Спарта Прага» (Чехия)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Таппара» (Финляндия)

«Больцано» (Италия) – «Биль» (Швейцария)

«Ферьестад» (Швеция) – «Кардифф» (Великобритания)

«Штраубинг» (Германия) – «Женева-Серветт» (Швейцария)

«Карпят» (Финляндия) – «Ольборг» (Дания)

«Адлер Маннгейм» (Германия) – «Гренобль» (Франция)

«Цуг» (Швейцария) – «Шеллефтео» (Швеция)

«Ред Булл Мюнхен» (Германия) – «Ильвес» (Финляндия)

«Тршинец» (Чехия) – «Юность» (Беларусь)

«Фрелунда» (Швеция) – «Неман» (Беларусь)

«Давос» (Швейцария) – «Вена Кэпиталз» (Австрия)

«Рогле» (Швеция) – «Ставангер» (Норвегия)

Вся сетка плей-офф Лиги чемпионов-2020/21

Победителем последнего розыгрыша Лиги чемпионовстала шведская «Фрелунда»,которая в финале обыграла чешский «Маунтфилд».

Источник: сайт XSPORT