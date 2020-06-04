Четверг, 4 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейСуббан перевел $50 000 семье Флойда
Хоккей

Суббан перевел $50 000 семье Флойда

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Пи-Кей Суббан

В среду Пи-Кей Суббан перевел $50 000 дочери Джорджа Флойда. Защитник “Нью-Джерси Девилз” также говорил с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, и сообщил, что лига сделает то же самое.

Темнокожий Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицией. Одному белому полицейскому предъявлено обвинение в убийстве второй степени, еще трем – в соучастии. Этот инцидент вызвал протесты по всей стране.

Читайте также:  ВХЛ: Голевая феерия в Караганде и другие результаты (видео)

Суббан надеется, что и другие люди переведут деньги в фонд шестилетней Джианны Флойд GoFundMe. Хоккеист всегда открыто высказывался о расовой несправедливости и считает, что каждый должен включиться в борьбу с этим злом.

“Суть все та же – отсутствие справедливости, – сказал Суббан в видеоролике, которое он выложил на своей странице в Twitter. – Должна быть справедливость, нужны перемены, но для это всем надо включиться в эту борьбу. Нам нужно, чтобы каждый взглянул на то, как мы живем, подумал, что мы можем изменить, и принял в этом участие. … Я готов к этому”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Тренеры вратарей не теряют времени даром

Драйзайтль может играть еще лучше

Знаете ли Вы: Участник наибольшего количества игр

Холл: пауза складывается по-разному

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

Закрыть