Суббан перевел $50 000 семье Флойда

Пи-Кей Суббан

В среду Пи-Кей Суббан перевел $50 000 дочери Джорджа Флойда. Защитник “Нью-Джерси Девилз” также говорил с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, и сообщил, что лига сделает то же самое.

Темнокожий Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицией. Одному белому полицейскому предъявлено обвинение в убийстве второй степени, еще трем – в соучастии. Этот инцидент вызвал протесты по всей стране.

Суббан надеется, что и другие люди переведут деньги в фонд шестилетней Джианны Флойд GoFundMe. Хоккеист всегда открыто высказывался о расовой несправедливости и считает, что каждый должен включиться в борьбу с этим злом.

“Суть все та же – отсутствие справедливости, – сказал Суббан в видеоролике, которое он выложил на своей странице в Twitter. – Должна быть справедливость, нужны перемены, но для это всем надо включиться в эту борьбу. Нам нужно, чтобы каждый взглянул на то, как мы живем, подумал, что мы можем изменить, и принял в этом участие. … Я готов к этому”.