“Тампа-Бэй”: что ждать в борьбе за Кубок Стэнли

Виктор Хедман и Никита Кучеров

Вообще “Тампа-Бэй Лайтнинг” в представлении не нуждается. По популярности и рейтингу в России среди клубов НХЛ эта команда уступает, пожалуй, только “Вашингтону”. Да и то нужно посмотреть, за кого больше болели бы фанаты во время возможной серии. Андрей Василевский – лучший вратарь мира (“Везина Трофи”-2019), Никита Кучеров – лучший бомбардир и самый ценный игрок прошлого сезона (“Харт Трофи”, “Арт Росс Трофи”), Михаил Сергачев – обаятельный парень и бурно прогрессирующий защитник, который уже наработал на серьезный контракт. Его получить он должен к новому сезону.

Состав у “Тампы” звенит, и год назад многие были железно уверены, что уж теперь игроки “Лайтнинг” возьмут Кубок Стэнли, повторив успех 2004 года. Да, год назад “Тампа” не просто взяла Президентский кубок, став первой в регулярном чемпионате, но и одержала 62 победы, повторив исторический рекорд “Детройта”.

Однако уже в первом раунде случилась катастрофа, и “Лайтнинг” в четырех матчах проиграли “Коламбусу”, где тогда еще блистали Артемий Панарин и Сергей Бобровский. К тому же Кучеров, перебивший в регулярке российский рекорд Александра Могильного (128 очков), схватил дисквалификацию и пропустил один матч, что стало еще одной внушительной пробоиной на борту идущего ко дну корабля.

То фиаско серьезно повлияло на нынешнюю “Тампу”. Начиная с извинений перед фанатами через полосы местных газет и заканчивая перестроением тактики, когда игроки “Лайтнинг” больше внимания стали уделять обороне. На то, чтобы понять новую схему, потребовалось время. Поэтому “Тампа” в первой половине чемпионата кувыркалась в таблице. Но резко прибавила с декабря, поняв новую модель – и финишировала второй в Восточной конференции (92 очка в 70 матчах), уступив только “Бостон Брюинз” (100 в 70).

Понятно, что теперь “Тампа” не гналась за Президентским кубком. Ей нужен только Кубок Стэнли. И тут мы видим клубок не только из тактических схем, но и разнообразных примет. Кучеров, например, вообще взял обет молчания. Его инстаграм не обновлялся даже во время паузы. Никита не снимается в смешных роликах, никак не выходит на связь. Он незаметно проводит время со своей семьей. Его принцип: в прошлом сезоне было сказано много, поэтому в нынешнем году лучше помолчать, пока не свершится большое дело.

Редчайший случай – Кучеров поговорил с журналистом NHL.com/ru в ноябре в Стокгольме, куда “Тампа” приезжала на матчи с “Баффало” в рамках NHL Global Series. Вот важная цитата Никиты: “Для меня самое главное – я просто хочу выиграть Кубок Стэнли. И мне все равно, при каких обстоятельствах это будет, сколько очков я наберу. Хочется просто взять и его завоевать. Независимо от того, кому будет нравиться или не нравиться моя игра. Мне на это все равно. Главная задача – добиться успеха и помочь команде взять Кубок Стэнли. Вот это самое важное…

Я считаю, что неудачный год остался в прошлом сезоне. Уже никто не вспоминает, что было тогда. И все понимают, в какой позиции мы сейчас находимся. Что нужно делать, чтобы у нас был успех. Все стараются показать свой лучший хоккей. У нас команда немного обновилась. Пришли новые ребята, и все слегка по-другому. Коллектив стал моложе, и я думаю, все будет нормально”.

Глобальных изменений не произошло. Василевский начал чемпионат не слишком ровно. Удивительно – у него не шли матчи, в которых мало бросали по его воротам. Но с декабря Андрей вышел на фирменный уровень и теперь лидирует в лиге по количеству побед (35). Разве что процент отраженных бросков снизился с 92,5 до 91,7. Но если голкипер по прозвищу “Большой Кот” второй год подряд возьмет “Везина Трофи”, этому удивляться не стоит. Уровень у Василевского по-прежнему высочайший, а кубкового опыта стало больше.

В обороне по-прежнему хорош Виктор Хедман, бравший в 2018 году приз “Норрис Трофи” как лучший защитник лиги. Тогда у него было 0,82 очка за матч при полезности плюс-32. Теперь у шведа – 0,83 очка при плюс-27. Он держит свой самый высокий уровень.

При этом в обороне подтянулись Сергачев и Шаттенкирк, набравшие по 34 очка. Михаил – ему 21 год, он здорово прибавил, сейчас дорабатывает контракт новичка. Кевин – ему 31, и после неудачного этапа в “Нью-Йорк Рейнджерс” он нашел свою команду и перезагрузил карьеру.

Силовик Эрик Чернак и опытный Райан Макдона (по 12 очков) дополняют глубину обороны “Тампы”, где в этом сезоне сыграло сразу 10 защитников. Есть из кого выбирать.

Нападение осталось без изменений, в лучших бомбардирах снова идет Кучеров (85), а в тройку также входят Стивен Стэмкос (66) и Брэйден Пойнт (64). Результативность нападающих по сравнению с прошлым сезоном в целом упала. Но с учетом того, что у “Тампы” поменялся баланс, это нормально.

Можно представить, как переживают в штабе “Лайтнинг”. Кажется, они все просчитали грамотно. Сделали перестройку, вышли на пик формы к весне, должны были выстрелить в плей-офф… Теперь все поменялось. Но “Тампа” все равно может показать кубковый характер и побороться за долгожданный Кубок Стэнли, о котором мечтает с 2015 года, когда в шести матчах проиграла финал “Чикаго Блэкхокс”.