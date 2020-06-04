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Хоккей

Все международные титулы игроков «Донбасса», выступавших в КХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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В сезоне-2012/2013ХК «Донбасс»дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Команда в Донецке собралась неплохая. Еще лучше она была в следующем году, когда вышла в плей-офф, дошла до полуфинала Конференции Запад, где уступила будущему финалисту Кубка Гагарина пражскому«Льву».

Война очень повлияла на единственный украинский клуб в КХЛ и разрушила команду, которой уже прогнозировали место в финалеКубка Гагаринав ближайшие годы.

Благодаря ХК «Донбасс» украинские болельщики могли вживую наблюдать за мастерами мирового уровня на украинском льду арены «Дружба». В 2013-м году под руководством словацкого тренераЮлиуса Шуплера«Донбасс» выиграл единственный европейский трофей в истории украинского хоккея –Континентальный кубок IIHF.

Этот титул игроки того «Донбасса» добавили к своей и без того крутой коллекции достижений. В общей сложности до и после выступлений за дончан в КХЛ хоккеисты, игравшие за «красно-бело-черных» с 2012-го по 2014-й годы, добыли на международной арене более 40-ка кубков и титулов!

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Вратари:

  • Эрик Эрсберг (Швеция)

Кубок Гагарина и вице-чемпион мира

  • Ян Лацо (Словакия)

Вице-чемпион мира и Континентальный кубок

Защитники:

  • Антон Бабчук (Украина/Россия)

Кубок Стэнли

  • Ян Коларж (Чехия)

Двукратный чемпион Чехии и Континентальный кубок

  • Карел Пиларж (Чехия)

Чемпион мира, двукратный чемпион Чехии, Кубок Колдера

  • Петер Подхрадски (Словакия)

Вице-чемпион мира, двукратный чемпион Словакии и Континентальный кубок

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  • Паси Пуйстола (Финляндия)

Чемпион мира, чемпион Финляндии, двукратный чемпион Швеции и Континентальный кубок

  • Сергей Терещенко (Россия)

Два Кубка Гагарина и Континентальный кубок

  • Геннадий Разин (Украина)

Суперлига и Кубок Шпенглера

Нападающие:

  • Евгений Дадонов (Россия)

Чемпион и вице-чемпион мира, два Кубка Гагарина и Континентальный кубок

  • Руслан Федотенко (Украина)

Два Кубка Стэнли

  • Лукаш Кашпар (Чехия)

Чемпиона мира, чемпион Финляндии и Континентальный кубок

  • Туомас Киискинен (Финляндия)

Двукратный чемпион Швеции и Континентальный кубок

  • Денис Кочетков (Россия)

Кубок Шпенглера и Континентальный кубок

  • Вацлав Недорост (Чехия)

Двукратный победитель МЧМ и Континентальный кубок

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  • Фредрик Петтерссон (Швеция)

Чемпион мира, чемпион Швейцарии и Континентальный кубок

  • Алексей Поникаровский (Украина)

Суперлига и Кубок Гагарина

  • Рэнди Робитайл (Канада)

Кубок Колдера

  • Яни Туппурайнен (Финляндия)

Двукратный чемпион Финляндии, Лига чемпионов и Континентальный кубок

  • Сергей Варламов (Украина)

Кубок Колдера, Кубок Шпенглера и Континентальный кубок

  • Петтери Виртанен (Финляндия)

Двукратный чемпион Финляндии, вице-чемпион мира и Континентальный кубок

  • Виктор Захаров (Украина)

Чемпион Казахстана

  • Теему Лайне (Финляндия)

Чемпионат Финляндии, двукратный чемпион Швеции

  • Михаил Анисин (Россия)

Кубок Гагарина

Тренер:

Юлиус Шуплер (Словакия)

Чемпион Чехословакии, чемпион Словакии и Континентальный кубок

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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