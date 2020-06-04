Все международные титулы игроков «Донбасса», выступавших в КХЛ

В сезоне-2012/2013ХК «Донбасс»дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Команда в Донецке собралась неплохая. Еще лучше она была в следующем году, когда вышла в плей-офф, дошла до полуфинала Конференции Запад, где уступила будущему финалисту Кубка Гагарина пражскому«Льву».
Война очень повлияла на единственный украинский клуб в КХЛ и разрушила команду, которой уже прогнозировали место в финалеКубка Гагаринав ближайшие годы.
Благодаря ХК «Донбасс» украинские болельщики могли вживую наблюдать за мастерами мирового уровня на украинском льду арены «Дружба». В 2013-м году под руководством словацкого тренераЮлиуса Шуплера«Донбасс» выиграл единственный европейский трофей в истории украинского хоккея –Континентальный кубок IIHF.
Этот титул игроки того «Донбасса» добавили к своей и без того крутой коллекции достижений. В общей сложности до и после выступлений за дончан в КХЛ хоккеисты, игравшие за «красно-бело-черных» с 2012-го по 2014-й годы, добыли на международной арене более 40-ка кубков и титулов!
Вратари:
- Эрик Эрсберг (Швеция)
Кубок Гагарина и вице-чемпион мира
- Ян Лацо (Словакия)
Вице-чемпион мира и Континентальный кубок
Защитники:
- Антон Бабчук (Украина/Россия)
Кубок Стэнли
- Ян Коларж (Чехия)
Двукратный чемпион Чехии и Континентальный кубок
- Карел Пиларж (Чехия)
Чемпион мира, двукратный чемпион Чехии, Кубок Колдера
- Петер Подхрадски (Словакия)
Вице-чемпион мира, двукратный чемпион Словакии и Континентальный кубок
- Паси Пуйстола (Финляндия)
Чемпион мира, чемпион Финляндии, двукратный чемпион Швеции и Континентальный кубок
- Сергей Терещенко (Россия)
Два Кубка Гагарина и Континентальный кубок
- Геннадий Разин (Украина)
Суперлига и Кубок Шпенглера
Нападающие:
- Евгений Дадонов (Россия)
Чемпион и вице-чемпион мира, два Кубка Гагарина и Континентальный кубок
- Руслан Федотенко (Украина)
Два Кубка Стэнли
- Лукаш Кашпар (Чехия)
Чемпиона мира, чемпион Финляндии и Континентальный кубок
- Туомас Киискинен (Финляндия)
Двукратный чемпион Швеции и Континентальный кубок
- Денис Кочетков (Россия)
Кубок Шпенглера и Континентальный кубок
- Вацлав Недорост (Чехия)
Двукратный победитель МЧМ и Континентальный кубок
- Фредрик Петтерссон (Швеция)
Чемпион мира, чемпион Швейцарии и Континентальный кубок
- Алексей Поникаровский (Украина)
Суперлига и Кубок Гагарина
- Рэнди Робитайл (Канада)
Кубок Колдера
- Яни Туппурайнен (Финляндия)
Двукратный чемпион Финляндии, Лига чемпионов и Континентальный кубок
- Сергей Варламов (Украина)
Кубок Колдера, Кубок Шпенглера и Континентальный кубок
- Петтери Виртанен (Финляндия)
Двукратный чемпион Финляндии, вице-чемпион мира и Континентальный кубок
- Виктор Захаров (Украина)
Чемпион Казахстана
- Теему Лайне (Финляндия)
Чемпионат Финляндии, двукратный чемпион Швеции
- Михаил Анисин (Россия)
Кубок Гагарина
Тренер:
Юлиус Шуплер (Словакия)
Чемпион Чехословакии, чемпион Словакии и Континентальный кубок
Источник: сайт XSPORT