Все международные титулы игроков «Донбасса», выступавших в КХЛ

В сезоне-2012/2013ХК «Донбасс»дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Команда в Донецке собралась неплохая. Еще лучше она была в следующем году, когда вышла в плей-офф, дошла до полуфинала Конференции Запад, где уступила будущему финалисту Кубка Гагарина пражскому«Льву».

Война очень повлияла на единственный украинский клуб в КХЛ и разрушила команду, которой уже прогнозировали место в финалеКубка Гагаринав ближайшие годы.

Благодаря ХК «Донбасс» украинские болельщики могли вживую наблюдать за мастерами мирового уровня на украинском льду арены «Дружба». В 2013-м году под руководством словацкого тренераЮлиуса Шуплера«Донбасс» выиграл единственный европейский трофей в истории украинского хоккея –Континентальный кубок IIHF.

Этот титул игроки того «Донбасса» добавили к своей и без того крутой коллекции достижений. В общей сложности до и после выступлений за дончан в КХЛ хоккеисты, игравшие за «красно-бело-черных» с 2012-го по 2014-й годы, добыли на международной арене более 40-ка кубков и титулов!

Вратари:

Эрик Эрсберг (Швеция)

Кубок Гагарина и вице-чемпион мира

Ян Лацо (Словакия)

Вице-чемпион мира и Континентальный кубок

Защитники:

Антон Бабчук (Украина/Россия)

Кубок Стэнли

Ян Коларж (Чехия)

Двукратный чемпион Чехии и Континентальный кубок

Карел Пиларж (Чехия)

Чемпион мира, двукратный чемпион Чехии, Кубок Колдера

Петер Подхрадски (Словакия)

Вице-чемпион мира, двукратный чемпион Словакии и Континентальный кубок

Паси Пуйстола (Финляндия)

Чемпион мира, чемпион Финляндии, двукратный чемпион Швеции и Континентальный кубок

Сергей Терещенко (Россия)

Два Кубка Гагарина и Континентальный кубок

Геннадий Разин (Украина)

Суперлига и Кубок Шпенглера

Нападающие:

Евгений Дадонов (Россия)

Чемпион и вице-чемпион мира, два Кубка Гагарина и Континентальный кубок

Руслан Федотенко (Украина)

Два Кубка Стэнли

Лукаш Кашпар (Чехия)

Чемпиона мира, чемпион Финляндии и Континентальный кубок

Туомас Киискинен (Финляндия)

Двукратный чемпион Швеции и Континентальный кубок

Денис Кочетков (Россия)

Кубок Шпенглера и Континентальный кубок

Вацлав Недорост (Чехия)

Двукратный победитель МЧМ и Континентальный кубок

Фредрик Петтерссон (Швеция)

Чемпион мира, чемпион Швейцарии и Континентальный кубок

Алексей Поникаровский (Украина)

Суперлига и Кубок Гагарина

Рэнди Робитайл (Канада)

Кубок Колдера

Яни Туппурайнен (Финляндия)

Двукратный чемпион Финляндии, Лига чемпионов и Континентальный кубок

Сергей Варламов (Украина)

Кубок Колдера, Кубок Шпенглера и Континентальный кубок

Петтери Виртанен (Финляндия)

Двукратный чемпион Финляндии, вице-чемпион мира и Континентальный кубок

Виктор Захаров (Украина)

Чемпион Казахстана

Теему Лайне (Финляндия)

Чемпионат Финляндии, двукратный чемпион Швеции

Михаил Анисин (Россия)

Кубок Гагарина

Тренер:

Юлиус Шуплер (Словакия)

Чемпион Чехословакии, чемпион Словакии и Континентальный кубок

Источник: сайт XSPORT