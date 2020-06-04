Знаете ли Вы: Самый быстрый бросок в НХЛ

Знаете ли Вы, кто из игроков Национальной хоккейной лиги смог забросить самую быструю шайбу?

Таким рекордом обладает словакЗдено Хара из Boston Bruins, после удара которого шайба летела со скоростью 169,7 км/ч! Это произошлово время «Уикенда всех звезд в НХЛ» в Монреале (Канада) 25 января 2009 г.

Тогда Хара смог побить, поставленный 16 лет назад, рекорд Эла Лафтрейта, который бросил шайбу со скоростью 169,4 км/ч.

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