Знаете ли Вы: Участник наибольшего количества игр

Знаете ли Вы какой хоккеист отыграл наибольшее количество поединков и попал в Книгу рекордов Гиннесса?

Таким рекордом обладает легендарный хоккеист Горди Хоу (Канада), который провел 1767 игр в чемпионатах (и в 157 финальных играх) за рекордное число сезонов (26) НХЛ с 1946 по 1971 годы за команду «Детройт Рэд Уингз») и в сезоне 1979–80 гг. за «Хартфорд Уэйлерз».

Он также сыграл 419 игр (и 78 финальных игр) за «Хьюстон Аэрос» и «Нью-Ингланд Уэйлерз» в рамках Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) с 1973 по 1979 годы, что вместе дает фантастический результат – 2421 игра в матчах команд НХЛ.

Таким образом рекорд Горди Хоу до сих пор остаётся не побитым и фактически недосягаемым для многих игроков.

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