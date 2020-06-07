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Хоккей

НХЛ проделала “домашнюю работу” перед этапом №2

Николай ПисаревНет комментариев
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Лу Ламорелло

НХЛ приняла все необходимые меры безопасности перед вторым этапом Плана возобновления сезона, заявил в пятницу генеральный менеджер “Нью-Йорк Айлендерс” Лу Ламорелло.

В четверг НХЛ объявила, что с 8 июня командам будет разрешено открыть тренировочные центры в своих городах, где хоккеисты смогут проводить занятия в маленьких группах (на льду и вне его). Игроки будут заниматься на добровольной основе и в группах не более, чем по шесть человек плюс ограниченное число членов команды.

“Была проведена полноценная домашняя работа с точки зрения требований провинций, правительства, штатов, округов, так что я комфортно отношусь к происходящему, потому что решения не принимались быстро, – заявил Ламорелло. – Никакая дата не была поставлена целью. Все будет происходить только тогда, когда все будут чувствовать себя комфортно. Так что мне с этой точки зрения комфортно”.

Все команды должны соблюдать протокол второго этапа, который НХЛ и профсоюз игроков НХЛПА выпустили 25 мая. В 21-страничном документе содержатся правила безопасности, которые должны соблюдаться по мере набора формы хоккеистов.

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Третий этап, на который запланировано открытие тренировочных лагерей, начнется не ранее 10 июля. Об этом на прошлой неделе заявила НХЛ.

Ламорелло согласился с мнением генерального менеджера “Торонто Мэйпл Лифс” Кайла Дубаса, который в среду сказал, что у команд перед началом второго этапа “нет методички” из прошлого из-за уникальности проблем, вызванных пандемией коронавируса.

“Я согласен с Кайлом, мы идем в нечто совершенно новое, – заявил Ламорелло. – Но лига и профсоюз максимально изучили вопрос, провели подготовительную работу и консультировались с профессионалами, будь то инфекционисты, медики или тестировщики”.

Дубас говорил, что во время пандемии 13 игроков “Мэйпл Лифс” остались в Торонто, а еще четыре или пять вернулись в город и в текущий момент проходят двухнедельный карантин. Ламорелло сказал, что “Айлендерс” к воскресенью получат лучшее представление о том, сколько игроков смогут начать тренировки. Но добавил, что на игроков не оказывается никакого давления, если они чувствуют дискомфорт от немедленного возвращения.

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“В нашей области остались примерно треть игроков, – сказал он. – Но, опять же, это добровольное решение. На выходных я поговорю с каждым из них. Игроков полностью устраивает то, что они должны делать по мере возвращения, в том числе тестирование. Когда они посчитают, что готовы вернуться, тогда мы и будем готовы с ними работать. Если они решат, что надо еще немного подождать, пусть будет так”.

Решение о сроках открытия тренировочных центров остается в руках команд. “Айлендерс” сообщили, что начнут второй этап в понедельник. В “Вашингтон Кэпиталз” этого еще не объявили.

“Думаю, что главной сложностью будет ограниченное число людей, которое может находиться на катке, – сказал вратарь “Кэпиталз” Брэйден Холтби. – В этом нам придется импровизировать. Но, если честно, я сейчас со всем смирился. Когда мне скажут, что я могу вернуться на лед, я сделаю все, чтобы соблюдать меры безопасности для возвращения к занятиям”.

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Пока неясно, сколько игроков извлекут пользу из обстоятельств, хотя многие, как Холтби, намерены вернуться в ближайшее время.

“Иметь доступ к арене и льду и быть вместе с партнерами дорогого стоит, – заявил нападающий “Тампа-Бэй Лайтнинг” Блэйк Коулман. – Я говорил с ребятами, и все с нетерпением ждут возвращения на лед. У меня уже руки чешутся. Как и, уверен, у большинства ребят. Когда у тебя есть дополнительная мотивация к возвращению, тогда в раздевалке намного больше энергии, а матчей все ждут с еще большим нетерпением”.

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Источник: nhl.ru
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