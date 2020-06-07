НХЛ проделала “домашнюю работу” перед этапом №2

Лу Ламорелло

НХЛ приняла все необходимые меры безопасности перед вторым этапом Плана возобновления сезона, заявил в пятницу генеральный менеджер “Нью-Йорк Айлендерс” Лу Ламорелло.

В четверг НХЛ объявила, что с 8 июня командам будет разрешено открыть тренировочные центры в своих городах, где хоккеисты смогут проводить занятия в маленьких группах (на льду и вне его). Игроки будут заниматься на добровольной основе и в группах не более, чем по шесть человек плюс ограниченное число членов команды.

“Была проведена полноценная домашняя работа с точки зрения требований провинций, правительства, штатов, округов, так что я комфортно отношусь к происходящему, потому что решения не принимались быстро, – заявил Ламорелло. – Никакая дата не была поставлена целью. Все будет происходить только тогда, когда все будут чувствовать себя комфортно. Так что мне с этой точки зрения комфортно”.

Все команды должны соблюдать протокол второго этапа, который НХЛ и профсоюз игроков НХЛПА выпустили 25 мая. В 21-страничном документе содержатся правила безопасности, которые должны соблюдаться по мере набора формы хоккеистов.

Третий этап, на который запланировано открытие тренировочных лагерей, начнется не ранее 10 июля. Об этом на прошлой неделе заявила НХЛ.

Ламорелло согласился с мнением генерального менеджера “Торонто Мэйпл Лифс” Кайла Дубаса, который в среду сказал, что у команд перед началом второго этапа “нет методички” из прошлого из-за уникальности проблем, вызванных пандемией коронавируса.

“Я согласен с Кайлом, мы идем в нечто совершенно новое, – заявил Ламорелло. – Но лига и профсоюз максимально изучили вопрос, провели подготовительную работу и консультировались с профессионалами, будь то инфекционисты, медики или тестировщики”.

Дубас говорил, что во время пандемии 13 игроков “Мэйпл Лифс” остались в Торонто, а еще четыре или пять вернулись в город и в текущий момент проходят двухнедельный карантин. Ламорелло сказал, что “Айлендерс” к воскресенью получат лучшее представление о том, сколько игроков смогут начать тренировки. Но добавил, что на игроков не оказывается никакого давления, если они чувствуют дискомфорт от немедленного возвращения.

“В нашей области остались примерно треть игроков, – сказал он. – Но, опять же, это добровольное решение. На выходных я поговорю с каждым из них. Игроков полностью устраивает то, что они должны делать по мере возвращения, в том числе тестирование. Когда они посчитают, что готовы вернуться, тогда мы и будем готовы с ними работать. Если они решат, что надо еще немного подождать, пусть будет так”.

Решение о сроках открытия тренировочных центров остается в руках команд. “Айлендерс” сообщили, что начнут второй этап в понедельник. В “Вашингтон Кэпиталз” этого еще не объявили.

“Думаю, что главной сложностью будет ограниченное число людей, которое может находиться на катке, – сказал вратарь “Кэпиталз” Брэйден Холтби. – В этом нам придется импровизировать. Но, если честно, я сейчас со всем смирился. Когда мне скажут, что я могу вернуться на лед, я сделаю все, чтобы соблюдать меры безопасности для возвращения к занятиям”.

Пока неясно, сколько игроков извлекут пользу из обстоятельств, хотя многие, как Холтби, намерены вернуться в ближайшее время.

“Иметь доступ к арене и льду и быть вместе с партнерами дорогого стоит, – заявил нападающий “Тампа-Бэй Лайтнинг” Блэйк Коулман. – Я говорил с ребятами, и все с нетерпением ждут возвращения на лед. У меня уже руки чешутся. Как и, уверен, у большинства ребят. Когда у тебя есть дополнительная мотивация к возвращению, тогда в раздевалке намного больше энергии, а матчей все ждут с еще большим нетерпением”.

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