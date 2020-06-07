Ровно 16 лет назад Руслан Федотенко завоевал свой первый Кубок Стэнли

7 июня 2004 года украинский хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг»Руслан Федотенков решающем седьмом матче финала Кубка Стэнли забросил две шайбы в ворота «Калгари Флэймс» и завоевал самый престижный трофей в мире клубного хоккея.

Федотенко в седьмом матче серии помог своей команде победить со счетом 2:1, а общий счет в серии стал 4:3. До этого украинец забрасывал шайбу только во втором матче финала.

Отметим, что в течение всего финала «Тампа-Бэй» постоянно была в роли отстающих, но именно украинец 16 лет назад принес им долгожданный первый Кубок Стэнли в истории.

Источник: сайт XSPORT