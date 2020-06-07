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Хоккей

Знаете ли Вы: Лучшая команда НХЛ за 53 года, которая не выигрывала Кубок Стэнли

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, какая команда НХЛ стала лучшей за 53 года со старта эпохи расширения, которая не выигрывала Кубок Стэнли?

Официальный сайт НХЛ составил топ-16 команд за последние 53 года, которые не выигрывали главный трофей лиги. По результатам голосования авторов NHL.com лучшей со старта эпохи расширения лиги в 1967 году стала«Тампа»в сезоне 2018/19.

Командаповторила рекорд«Детройта» в сезоне1995/96, одержав 62 победы в регулярном чемпионате. Однако в первом раунде плей-офф проиграла «Коламбусу» со счетом 0:4 в серии.

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Второе место занял«Детройт» в сезоне 1995/96, а замкнул тройку лидеров«Бостон» в сезоне 1970/71.

Знаете ли Вы: Лучшая команда НХЛ за 53 года, которая не выигрывала Кубок Стэнли

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Источник: uhl.ua
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