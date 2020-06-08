Алексей Ворона: «У нас только одна цель – победа»

Нападающий«Кременчука»Алексей Воронапообщался с клубной пресс-службой и рассказал о своей декабрьскойшайбе, которая стала лучшей по мнению болельщиков, а также о тренировках в межсезонье и ожиданиях от будущего полуфинала плей-офф против «Белого Барса».

—Поздравляем Вас с самым красивым голом декабря, которую определили болельщики голосованием на сайте УХЛ.Вспомните этот «невероятный гол», как назвал его комментатор?

—Появилось ощущение, что надо поехать на ворота.Выкатился из-за ворот, закрыл голкипера и точно попал крюком клюшки по шайбе.

—Она получилась необычной: вы стояли спиной к воротам, клюшка была направлена ​​к центральному кругу …

—Мы постоянно с Севой Толстушко отрабатываем на тренировках такие броски – он набрасывает на ворота, а я закрываю вратаря и подправляю шайбу.Это помогло осуществить такой гол в игре.

—Но ассистентами гола записаны Ваши партнеры по тройке нападения – Иван Савченко и Тимур Гриценко

-— Во время матча не так важно, кто бросает, важенуже сам компонент – умение подправить шайбу.

—Вместе с Савченко и Гриценко Вы сыграли и в тройке и за национальную сборную Украины на предолимпийский турнире в Нур-Султане.Насколько Вам помогает такая сыгранность, ведь Вы играете уже вместе не первый год?

—У нас сыгранная не только тройка, но и вся пятерка, которой мы играли уже и за сборную – с нами часто играет пара защитников Сева Толстушко и Владислав Грицких, который дебютировал за украинскую сборную на Еврочеллендже.Безусловно, то, что мы играем столько времени вместе, помогает нам и в атаке показывать неплохую результативность, и хорошо обороняться.

—ИнтересныВаши впечатления от игры со сборной Казахстана (1:8), основу которого составляет «Бейбарыс» из КХЛ, и против команды Польши (1: ), крепкого середняка Первого дивизиона чемпионата мира?И чем они отличаются, например, от команд-лидеров УХЛ?

—У Казахстана – выше скорости во всем, особенно в принятии решений на льду и движении.Польша – не сильно отличается от нас в скорости, но ее игроки сыграли в более активно-силовой хоккей.Плюс мы очень много ошибались на своем пятаке, почти все голы поляки забили нам с добивания, плюс мы плохо реализовали свои голевые моменты.Но, чувствовал, что с Польшей мы можем играть на равных.

— Вас считают одним из самых техничных игроков УХЛ.Есть какие-то секреты, возможно делаете специальные занятия?

—Кроме тренировок в «Кременчуке», каждое лето занимаюсь у Александра Владимировича Ткачева – отца Володи Ткачева их КХЛовского «Локомотива».Он очень сильный специалист в индивидуальной подготовке хоккеиста – каждое лето отрабатываем с ним работу с клюшкой, броски.

—Как сейчас поддерживаете физическую форму?

—Кроме занятий на земле, три раза в неделю занимаюсь на льду на ВДНХ в Киеве, как раз у Александра Владимировича.Тренировался бы больше, но из-за карантина только недели три как открылся лед.И готовлюсь к свадьбе, которая будет 19 июня.

—В завершение интервью поделитесь ожиданиями от полуфинала с «Белым Барсом»?

—Мы хорошо знаем белоцерковскую команду, и то на что она способна.Но у нас только одна цель – победа.Регулярный чемпионат выиграли, теперь впереди плей-офф.

В завершение хочу передать привет Всем поклонникам ХК «Кременчук».Мы уже соскучились по тем игровыми эмоциями и поддержкой трибун.Надеюсь, что совсем скоро мы встретимся.

Источник: сайт ХК «Кременчук»