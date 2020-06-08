Глава профсоюза НХЛ: «Надеюсь, текущая ситуация приведет к значительному прогрессу»

Руководитель профсоюза игроков НХЛДоналд Ферподелился мнением о реакции хоккеистов на беспорядки в США. Функционера цитируетSportsnet.

— Я ребенок 60-х. Я ребенок движения за гражданские права. Я дитя протестов против войны во Вьетнаме.

Это вопросы, которые всегда были важными и фундаментальными. Нам нужно добиться прогресса. Надеюсь, текущая ситуация приведет к значительному прогрессу.

Я действительно горжусь ребятами. Они понимают, что это важный момент. Они понимают, в чем проблема, по крайней мере, в широком смысле. И они делают так, чтобы их голос был услышан. Не все, но многие.

Источник: сайт XSPORT