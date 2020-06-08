Голкипер «Днепра» и сборной Украины показал избранницу на свадебных фото

Украинская певица Sonya Kay и голкипер«Днепра» и сборной Украины Олег Петровв это воскресенье сыграли скромную свадьбу в кругу семьи.В интервью для сайта Viva.uaSonya Kay наконец-то рассекретила любимого и рассказала историю их любви.

— Ты, наконец, можешь рассказать нам о своем любимом человеке? Как его зовут, чем он занимается?

— Спасибо большое, мне очень приятно! Его зовут Олег Петров. Он хоккеист, играет за сборную Украины, чем я очень горжусь, а также за украинскую команду ХК «Днепр» в Херсоне. Каждый раз, когда он на поле, я очень переживаю и болею за него. Я его большой фанат! Когда я играла в команде по хоккею на траве в Шотландии, еще по школе, то даже не могла подумать, что судьба меня сведет с хоккеистом.

— Почему раньше не решалась рассказать об избраннике?

— Я считаю, что счастье любит тишину. Есть личное, а есть профессиональное и рабочее. То, что происходит дома с семьей, должно там оставаться. Конечно, есть побочные эффекты при работе в нашей сфере, все равно твоя личная жизнь интересна общественности, но если уже делиться – чем-то хорошим и совсем немного. Тем более свадьба – очень важное событие в жизни каждого человека. Такие эмоции сложно удержать в себе.

— Где и как вы познакомились?

— Мы познакомились в Киеве, на вечеринке у друзей. Он подошел ко мне, и мы разговорились. Оказалось, у нас очень много общего и вскоре мы пошли на первое свидание. Олег пригласил меня на свою игру, а я с трибуны болела за него и очень переживала, так как хоккей жесткий и травмоопасный спорт. А дальше все очень быстро закрутилось, отношения развивались с большой скоростью.

Мы чувствовали, что подходим друг другу, и это тот самый человек, которого, кажется, ждешь всю жизнь.

— Знал ли он тогда, что ты популярная певица?

— Да, он знал. Он рассказывал, что даже пару раз ребята на сборах включали мои песни в перерывах. И еще, до момента нашего знакомства, в его плейлисте были некоторые треки, что меня приятно удивило.

— Что он думает о твоем творчестве?

— Олег всегда меня поддерживает и даже иногда критикует, дает дельные советы, что немаловажно. Согласитесь, каждому артисту важна правильная критика, и кто как не близкий человек может ее дать. Иногда, конечно, это меня раздражает, но потом я беру себя в руки и с трезвым умом и холодной головой это принимаю. Кроме того, он часто ездит со мной на гастроли и помогает с переездами и подготовкой, если не занят своей работой. А когда я записывалапесню «Поринай», которая посвящена ему, он даже был со мной на студии и полностью видел процесс записи.

— Чем тебя покорил именно он? Ведь в твоей жизни были разные отношения, но только эти привели к замужеству. Почему?

— Я верю в судьбу. В нашей жизни люди приходят и уходят, преподнося нам уроки. А есть люди, которые остаются, потому как жизнь с ними – нескончаемый процесс открытий. Да, были разные отношения, и они меня подготовили ко встрече с человеком, который сейчас знает лучшую версию меня, и с которым я уже не совершу прошлых ошибок.

Он покорил меня своей добротой, заботой, любовью, доверием и уважением. Он всегда рядом, у него всегда найдутся слова, которые дадут мне еще больше мотивации и сил для того, чтобы двигаться дальше. Его поддержка и вера в меня и мое творчество — это так важно. Самое главное – мы можем быть самими собой рядом друг с другом. Люблю его за все.

— Расскажи о характере мужа. Насколько я знаю, вы уже жили вместе некоторое время до свадьбы, а потому сумели хорошо узнать друг друга.

— Он справедливый, добрый, отзывчивый и целеустремленный. Да, мы жили вместе до свадьбы, и я считаю, что это правильно. Очень важно узнать человека в быту, найти точки соприкосновения, прежде чем связать себя узами брака. Конечно, бывают и мелкие ссоры, не без этого, но мы очень быстро миримся и все становится на свои места.

— Был ли момент притирки? Или вы совпали, словно два пазла?

— Скорее, совпали словно два пазла! Нам настолько комфортно вместе, и мы очень сильно уважаем привычки друг друга, что даже и не заметили, как ночевки у кого-то, чаще у меня (смеется), превратились в совместное проживание. Конечно, притирка тоже какая-то была, например, у кого больше полок в шкафу или что приготовить на ужин, но это пустяки.

— Твой возлюбленный младше тебя: тебе 29, ему 26, верно? Чувствуешь ли разницу в возрасте — в общении, интересах, взглядах на жизнь?

— Ему уже 27. На самом деле это не большая разница в возрасте, мы ее не чувствуем. Поэтому у нас совпадают взгляды на жизнь, нам очень легко и комфортно общаться, у нас общие друзья, интересы и взгляды на жизнь.

— Как прошла свадьба? Знаю, что вы с возлюбленным хотели большое торжество, но скоропостижный уход из жизни твоего отца изменил планы…

— Это очень большое горе для нас с мамой, большая и неожиданная утрата. Папа для меня был примером, он был человеком с большой буквы. Я, наверное, никогда не осознаю того, что его уже нет рядом. Как бы ни было это банально, но я верю, что его душа всегда будет рядом с нами.

До этого страшного события мы планировали полноценную свадьбу с молдавскими танцами, кавер-группой, артистами и диджеем. Я мечтала о том, что папа поведет меня к алтарю, мы станцуем танец отца и дочки, но этого уже никогда не произойдет. Поэтому мы отменили пышную свадьбу. Все решения принимались быстро и сумбурно, до сих пор все события в голове как в тумане, отрывками. Но это решение, однозначно, было очень правильным. Вечер был очень простым, мы расписались и поужинали в узком семейном кругу. Без танцев, песен и каких-либо развлекательных программ.

— Как тебя приняла семья любимого? И какие отношения у него с тещей?

— Наша первая встреча с его родителями, братом и сестрой произошла в Будапеште. Конечно, я очень переживала перед знакомством, и, к счастью, все прошло отлично!

А у Олега отношения с моей мамой очень хорошие, он нас поддерживает и помогает справляться с трудностями, особенно в такой не легкий период.

— Вы с мужем уже обустроили семейное гнездышко? Кстати, вы к какому типу пар относитесь — к тем, которые предпочитают загородный дом или квартиру в городе?

— Мы еще не определись наверняка, особенно учитывая нашу спонтанность. Еще утром мы можем сидеть дома, а вечером уже быть в другой стране. Иногда нам хочется спокойствия и тишины, уехать куда-то за город на свежий воздух, а иногда хочется движения, суматохи и шума города. На данный момент у нас есть квартира в Киеве. Мы ее потихоньку обустраиваем, что-то добавляем, декорируем, ведь не зря же я получила диплом по дизайну интерьеров. А дальше посмотрим.

— Где планировали провести медовый месяц? И повлиял ли карантин на ваши планы?

— Конечно, повлиял. Мы забронировали отель на Бали и мечтали справить наш медовый месяц там. Но, к сожалению, из-за пандемии нам пришлось все отменить. Очень надеемся, что вскоре карантин отменят и мы сможем отправиться в свадебное путешествие.

Источник:сайтViva.ua