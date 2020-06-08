Ховард хочет продлить карьеру

Джеймс Ховард

Голкипер “Детройт Ред Уингз” Джимми Ховард рассчитывает продлить карьеру в НХЛ после неудачного сезона.

“Я хочу играть дальше, – сказал в пятницу в интервью газете Detroit News Ховард, который может получить статус неограниченно свободного агента после окончания этого сезона. – После этого сезона остался неприятный осадок. Хочу доказать всем, что еще могу играть в лиге. Я уверен в этом”.

В чемпионате 2019-20 годов Ховард провел в качестве стартового голкипера 27 игр, одержав только две победы (2-23-2), пропуская в среднем 4,2 шайбы за матч (КН) и парируя 88,2% бросков (ОБ). Он установил личный антирекорд по показателям КН и ОБ, заняв с ними последнее место среди вратарей лиги, сыгравших не менее 20 матчей. Две победы за сезон – худший результат для вратаря за период с момента появления в лиге послематчевых буллитов в чемпионате 2005-06 годов (не менее 25 матчей).

В последний раз 36-летний голкипер одержал победу 29 октября прошлого года. С тех пор он потерпел 18 поражений в основное время и два в дополнительное, что является второй по продолжительности серией вратарских поражений в НХЛ с 2005 года. Голкипер “Нью-Джерси Девилз” Кори Шнайдер проиграл 21 встречу подряд (0-17-4) с 29 декабря 2017 года по 14 февраля 2019-го.

“Не думаю, что статистика в полной мере отражает реальную картину, но моя ответственность за результат велика, – сказал Ховард. – Мне нравится штат, город. Детройт стал нашим домом. Я хочу завершить мою карьеру в “Ред Уингз”.

В этом сезоне “Детройт” занял последнее место в НХЛ по средней результативности (2 заброшенные шайбы за игру), при этом еще пропуская больше всех (3,73 за игру). Команда (17-49-5) финишировала с худшим результатом по проценту набранных очков (27,5%) и в четвертый раз подряд осталась за бортом розыгрыша Кубка Стэнли. До этого “Ред Уингз” 25 лет подряд играли в плей-офф. Клуб не включили в число 24 команд, которые будут бороться за Кубок Стэнли по Плану возобновления сезона, представленного НХЛ 26 марта. Планом предусматривается проведение квалификационного раунда, группового турнира для определения посева и плей-офф.

Летом прошлого года Ховард заключил однолетний контракт с “Детройтом”, но ворота команды защищал в основном Джонатан Бернье: 46 игр, 15-22-3, КН – 2,95, ОБ – 90,7%. Ховард стал шестым вратарем в истории лиги (не менее 25 игр за сезон), одержавшим не больше двух побед за чемпионат. Он понимает, что его время в “Детройте”, возможно, подходит к концу.

“Давайте подождем, а там будет видно. Сейчас слишком много неизвестного, – сказал спортсмен. – С другой стороны, я уже давно играю и понимаю, что однажды наступает момент, когда приходится рвать связи. Так устроена лига, и психологически я к этому готов. Мы с женой уже это обсудили и решили, что пусть будет так, как будет”.

Ховард был выбран “Детройтом” во втором раунде драфта 2003 года под 64-м номером. За 14 сезонов в НХЛ (все за “Ред Уингз”) он провел 543 матча (523 в качестве стартового голкипера): 246-196-70, КН – 2,62, ОБ – 91,2%, 24 игры на ноль. Три раза он одерживал не менее 35 побед за чемпионат. Вратарь занимает третье место в истории клуба по количеству побед. Он также принял участие в 48 кубковых поединках (47 стартов), выиграв 21 и проиграв 26 из них при КН – 2,58 и ОБ – 91,8%. Три раза в плей-офф ему удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

“Не думаю, что длительный перерыв для меня – это обязательно плохо, – сказал Ховард. – Я смогу подзарядиться, собраться и уверенно начать новый сезон. … Если мне удастся провести еще год или два, я завершу карьеру с чувством полного удовлетворения”.