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Хоккей

Игроки «Днепра» трогательно поздравили Олега Петрова со свадьбой (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Вчера, 7 июня, голкипер херсонского«Днепра» и национальной сборной Украины Олег Петров сыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицей Соней Кей.

Действующие одноклубники Олега Петрова, а также экс-игроки херсонской команды, присоединились к поздравлениям и записали новой семье трогательное видео-обращение.

Отметим, что в видео пару поздравилиИльяДекало со своей второй половинкой,Сергей Афанасьев, Александр Каракулько, Андрей Жвачкин, Никита Коваленко, Александр Хомутов, Дмитрий Чернышенко, Денис Василенков, Артем Целогородцев,а также экс-игроки клубаИван ЗолотухиниМикс Липсбергс.

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Украинская хоккейная лига присоединяется к поздравлениям и желает молодожёнам семейного благополучия, огромного счастья и любви!

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Источник: uhl.ua
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