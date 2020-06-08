НХЛ может ограничить заявку клубов на плей-офф 28 полевыми игроками

Клубы Национальной хоккейной лиги, возможно, не смогут заявить для участия в Кубке Стэнли больше 28 полевых игроков, информируетTSN. Количество вратарей ограничено не будет. Эта инициатива внесена руководством лиги и пока находится на стадии обсуждения.

Напомним, комиссар НХЛ Гэри Бэттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершен досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент очков. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

В предварительном раунде победитель будет определяться в серии до трех побед, в следующих раундах будут действовать стандартные правила Кубка Стэнли.

Ожидается, что тренировочный лагерь начнется не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля – начале августа.

Источник:TSN