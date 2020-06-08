Понедельник, 8 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНХЛ может ограничить заявку клубов на плей-офф 28 полевыми игроками
Хоккей

НХЛ может ограничить заявку клубов на плей-офф 28 полевыми игроками

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Клубы Национальной хоккейной лиги, возможно, не смогут заявить для участия в Кубке Стэнли больше 28 полевых игроков, информируетTSN. Количество вратарей ограничено не будет. Эта инициатива внесена руководством лиги и пока находится на стадии обсуждения.

Напомним, комиссар НХЛ Гэри Бэттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершен досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент очков. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Читайте также:  Баффало подписал контракты с двумя проспектами

В предварительном раунде победитель будет определяться в серии до трех побед, в следующих раундах будут действовать стандартные правила Кубка Стэнли.

Ожидается, что тренировочный лагерь начнется не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля – начале августа.

Источник:TSN

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Анахайм подписал контракт с шведским защитником

Звёздная свадьба, креатив в межсезонье и новый тренер “молодежки”- в дайджесте минувшей недели

Ховард хочет продлить карьеру

Алексей Ворона: «У нас только одна цель – победа»

Игроки «Днепра» трогательно поздравили Олега Петрова со свадьбой (видео)

Закрыть