Тротц доволен форматом сезона

Бэрри Тротц с игроками “Нью-Йорк Айлендерс”

Барри Тротц считает, что любая команда, включенная в План возобновления сезона, способна завоевать Кубок Стэнли, и победитель заслуженно получит эту награду.

“Это фантастический формат, он принесет пользу хоккею, потому что обладателем Кубка Стэнли может стать даже команда, занявшая 12-е место, – сказал тренер “Нью-Йорк Айлендерс” в пятницу в интервью телеканалу MSG Network. – Настолько плотная конкуренция сейчас в лиге. Силы всех команд равны, и если все сделать правильно, через два месяца можно выиграть Кубок”.

НХЛ представила План возобновления сезона 26 мая, включив в него 24 команды, по 12 из каждой конференции, которые будут бороться за Кубок Стэнли. 12-е место на Востоке занял “Монреаль Канадиенс”, а на Западе – “Чикаго Блэкхокс”.

16 клубов, расположившихся на местах с пятого по 12-е, разбили на восемь пар, и в квалификационном раунде им предстоит сыграть серии до трех побед. По итогам этих поединков определятся участники плей-офф, который пройдет в обычном формате.

“Вместе с (квалификационным раундом) нужно одержать 19 побед (чтобы завоевать Кубок), – сказал Тротц. – В плей-офф надо выиграть 16 матчей, поэтому розыгрыш Кубка Стэнли будет полноценным. С моей точки зрения, нас ждет фантастический плей-офф, совершенно непредсказуемый в связи с тем, что мы долго не играли”.

НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса. В соответствии с Планом восстановления сезона, регулярный чемпионат не стали доигрывать. Пока неизвестны места и даты проведения квалификации и плей-офф.

“Монреаль” с 50% набранных очков занял последнее место в списке 24 клубов и встретится в квалификационном раунде с “Питтсбург Пингвинз”, который расположился на пятой строчке в Восточной конференции. “Пингвинз” взяли 62,3% максимально возможного количества баллов в регулярном чемпионате, что является лучшим показателем среди всех участников квалификации.

“У нас такие же шансы, как у всех команд, попавших в квалификационный раунд, – сказал 27 мая генеральный менеджер “Канадиенс” Марк Бержевен. – Серия будет укороченной, а значит возможно все. Если на (Кэри Прайса) не оказывать давление, то с вратарем такого уровня можно рассчитывать на любой исход”.

“Чикаго” (процент набранных очков – 51,4%, 23-е место в НХЛ) сыграет в квалификации против “Эдмонтон Ойлерз” (58,5%, 5-е место на Западе).

“Блэкхокс” завоевали Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

“У “Блэкхокс” опытные игроки, они все повидали, – сказал в интервью газете Chicago Sun-Times трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе “Чикаго”, а ныне комментатор телеканала NBC Sports Патрик Шарп. – Патрика Кейна, Джонатана Тэйвза, Данкана Кита и Кори Кроуфорда уже ничем не удивить”.

Розыгрыш Кубка Стэнли с участием 16 команд, по восемь лучших из каждой конференции, проводится с 1994 года. За это время только одна команда смогла стать чемпионом, начав борьбу за Кубок в плей-офф с восьмого места. В 2012 году это удалось “Лос-Анджелес Кингз”, который в финале обыграл “Нью-Джерси Девилз”.

До “Кингз” наибольшего прогресса смогли добиться “Девилз” в 1995 году. Команда завершила регулярный чемпионат на пятом месте в Восточной конференции и выиграла Кубок Стэнли, разобравшись в финале с “Детройт Ред Уингз” за четыре встречи.

С 2014 года НХЛ определяет участников плей-офф по результатам выступления в дивизионах и с “уайлд-кард”. В том сезоне “Лос-Анджелес” вновь завоевал Кубок, начав борьбу за него с шестого места в посеве. В финале “Кингз” обыграли “Нью-Йорк Рейнджерс”.

В 2017-м “Нэшвилл Предэйторз” стал первым участником финала, завершившим регулярный чемпионат на последнем месте среди всех 16 участников плей-офф (“Нэшвилл” и “Калгари Флэймз” набрали одинаковое количество очков, но “Предэйторз” заняли восьмое место в Западной конференции). В финале “Нэшвилл” уступил “Пингвинз”.

До “Предэйторз” только “Ойлерз” смогли пробиться в финал, начав борьбу за Кубок с восьмой строчки в турнирной таблице. Это было в 2006 году, когда “Эдмонтон” проиграл решающую серию “Каролина Харрикейнз”.

В 2020 году победители серий квалификационного раунда в плей-офф встретятся с командами, занявшими первые четыре места в каждой конференции. Эта восьмерка определит посев с помощью группового турнира, который проводится в круговом формате.

В квалификационном раунде “Айлендерс” (58,8% очков) будут выяснять отношения с “Флорида Пантерз” (10-е место на Востоке, 56,5%).

“Надо найти что-то особенное в команде в этом необычном сезоне, – сказал Тротц. – При таком формате много неизвестного”.

В 2018 году Тротц привел “Вашингтон Кэпиталз” к чемпионскому титулу. Это случилось впервые в истории, и тогда команда стартовала с третьего места на Востоке. В финале “Кэпиталз” обыграли за пять матчей “Вегас Голден Найтс”.

“Думаю, что наибольшие шансы на успех будут у тех команд, которые смогут психологически правильно настроиться на борьбу”, – сказал Тротц.