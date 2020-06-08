Звёздная свадьба, креатив в межсезонье и новый тренер “молодежки”- в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе УХЛ предложила всем болельщикам проверить, как хорошо они знают молодых игроков, Артур Оганджанян и Дмитрий Даниленко провели онлайн-конференции, молодежная сборная Украины получила новый тренерский штаб, игроки НХЛ приступили к тренировкам в маленьких группах, а кременчужане представили новую форму на плей-офф и пятый, юбилейный, сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.



ХК «Кременчук» представил новую игровуюформу, в которой клуб стартует в полуфинале в плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20, а также в пятом, юбилейном, сезоне 2020/21.

На домашнем льду на арене «Айсберг» кременчужане будут выступать в темном – черно – оранжевомварианте, а в гостях – в светлой: белые майка и гетры, черные шорты. Также у игроков ХК «Кременчук» будет новая форма для тренировочных занятий на земле.

Форма будет сделана при финансовой поддержке официального спонсора ХК «Кременчук» -завода «Альфатекс», который специализируется на производстве и продаже коммунальной, дорожной и строительной спецтехники на базе отечественных и зарубежных шасси.

Дмитрий Пидгурский, который возглавляет херсонский «Днепр», назначен на пост главного тренера молодёжной сборной Украины. В его тренерский штаб войдут два тренера «Днепра» – Олег ТимченкоиАлександр Васильев.

47-летний специалист уже входил в тренерский состав молодежной команды страны на двух первенствах мира в первом дивизионе в 2010-2011 годах. В сезоне 2013/14 работал ассистентом главного тренера ХК «Кременчук», и на протяжении трех сезонов – главным тренером команды. В 2015-2017 годах был ассистентом главного тренера национальной сборной Украины. А с мая 2018 года является тренером херсонского «Днепра».



— Какие первые шаги Вы планируете сделать? Возможноуже есть видение по первым сборам потенциальных игроков?

—Мы поставили себе цель- в сжатые сроки определиться с датой первого сбора, на который мы хотимпривлечь максимально большое количество хоккеистов. Я хочу воочию увидеть определенных игроков, понять их уровень функциональной подготовки, готовность к выполнению требований и задач, которые будет ставить наш тренерский штаб.

Голкиперсборной Украины и клуба New Hampshire Jr. MonarchsАртур Оганджанян на YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщиков и рассказало выступлениях за сборные Украины, золотом чемпионате мира в Киеве и играх в США.

— Какой был твой самый запоминающийся матч за сборную Украины?

— Мне очень запомнился матч с поляками, когда мы 3:0 выиграли. Это был мой первый сухарь за сборную и эмоции зашкаливали. Но, наверное, самый запоминающийся был с австрийцами, когда мы кембэкнули и выиграли игру. Это было чудо – про такие матчи можно фильм снимать.

Для нас это была как реабилитация, после первого проигрыша. А после этого нам удалось выиграть все остальные игры, и мы взяли золото чемпионата. А ещё мне очень запомнился матч за национальную сборную против с голландцев -это была первая победа за национальную сборную, ещё и сухарь.

Игроки УХЛ в период межсезонья активно готовятся к старту командных сборов, началу плей-офф и пятого, юбилейного, сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Хоккеисты поддерживают форму и стараются в максимальных кондициях стартовать в сентябрьских матчах, мотивируя всех поклонников украинского хоккея любить спорт даже в отпуске.

Голкипер«Ледяных Волков»Антонио Романовне только активно тренируется в летний период, но и креативно подходит к своим занятиям вне льда.

НХЛ официально определилась с форматом проведения серий плей-офф и порядком посева команд. Таким образом, все серии в плей-офф Кубка Стэнли-2020 будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново,

Турнир начнется с квалификационного раунда с участием 16 команд (серии пройдут до трех побед) и группового раунда для определения посева в плей-офф среди четырех лучших команд каждой конференции.

В каждой сериипосле квалификационного раундакоманда с наивысшим посевом встретится с командой с самым низким посевом, вторая команда встретится с предпоследней и так далее.

В случае равенства очков на групповом этапе в расчет будет приниматься процент набранных очков в регулярном сезоне. Последующие номера посева этих команд останутся неизменными до конца плей-офф.

В квалификационном раунде команда с лучшим посевом будет считаться хозяином в матчах 1, 2 и 5. Команда с худшим посевом будет считаться хозяином в матчах 3 и 4. В первом и втором раундах, а также в финалах конференций команда с лучшим посевом будет считаться хозяином в матчах 1, 2, 5 и 7. Команда с худшим посевом будет считаться хозяином в матчах 3, 4 и 6.

В финале Кубка Стэнли команда с лучшим процентом набранных очков в регулярном сезоне будет считаться хозяином в матчах 1, 2, 5 и 7. Команда с меньшим процентом набранных очков в регулярном сезоне будет считаться хозяином в матчах 3, 4 и 6.

Поклонники украинского хоккея уже успели проверить свои знания в ряде тестовот Украинской хоккейной лиги, а сегодня в очередной викторине пресс-служба УХЛ предлагает всем болельщикам узнать, как хорошо они знают достижения и биографии молодых хоккеистов, которые только начинают свой профессиональный путь.

Вчера, 7 июня, голкипер херсонского«Днепра» и национальной сборной УкраиныОлег Петровсыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицейСоней Кей.

— Чем тебя покорил именно он? Ведь в твоей жизни были разные отношения, но только эти привели к замужеству. Почему?

— Я верю в судьбу. В нашей жизни люди приходят и уходят, преподнося нам уроки. А есть люди, которые остаются, потому как жизнь с ними – нескончаемый процесс открытий. Да, были разные отношения, и они меня подготовили ко встрече с человеком, который сейчас знает лучшую версию меня, и с которым я уже не совершу прошлых ошибок.

Он покорил меня своей добротой, заботой, любовью, доверием и уважением. Он всегда рядом, у него всегда найдутся слова, которые дадут мне еще больше мотивации и сил для того, чтобы двигаться дальше. Его поддержка и вера в меня и мое творчество — это так важно. Самое главное – мы можем быть самими собой рядом друг с другом. Люблю его за все.

Действующие одноклубникиОлега Петрова, а также экс-игроки херсонской команды, присоединились к поздравлениям и записали новой семье трогательное видео-обращение.

Форвардсборной Украиныи клубаUtica Jr. Comets NCDCДмитрий Даниленкона YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщиков и рассказало выступлениях за«Белый Барс», играх за сборные Украины и крайний сезон, проведённый в американской NCDC.

— Что для тебя – выступление в сборной? Какой матч для тебя был самый памятный?

— За сборную я хотел играть с детства, и когда я надел в первый раз майку сборной Украины, то не мог поверить, очень был рад. Самая классная игра, наверное, была в Киеве против Австрии – мы переломили матч и выиграли его, а после этого у нас была серия побед и мы выиграли золото.

Я считаю, что если ты выигрываешь свою группуили даже берёшь медали, то это очень хорошо. Да и вообще, играть за сборную – всегда одно удовольствие.

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