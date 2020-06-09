«Аризона» возобновит тренировки 11 июня

Официальный сайт «Аризоны» сообщает, что игроки команды приступят к тренировкам 11 июня.

Хоккеисты будут заниматься на арене «Gila River Arena» небольшими группами (по 6 человек) и без тренеров. Все группы будут соблюдать рекомендованную планомНХЛдистанцию. Они будут прибывать на место в определенное время и не будут встречаться с игроками из других групп.

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса тренировки будут закрытыми для журналистов и болельщиков. Персонал команды разделят на две группы, только одна из них будет иметь доступ к игрокам. Перед началом тренировок все игроки и персонал пройдут тестирование.

Источник:официальный сайт «Аризоны»