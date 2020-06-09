Бэйли: тренировка прошла нормально

Форвард “Нью-Йорк Айлендерс” Джош Бэйли

После первой за длительное время тренировки Джош Бэйли заявил, что все прошло нормально. Он и еще трое хоккеистов “Нью-Йорк Айлендерс” в понедельник вышли на лед тренировочного центра клуба, расположенного в местечке Ист-Мэдоу.

Бэйли вместе с нападающими Мэттом Мартином и Кэлом Клаттербаком, а также голкипером Томасом Грайссом провели это занятие в соответствии со вторым этапом Плана возобновления сезона, разрешающим игрокам НХЛ тренироваться небольшими группами на базах своих команд.

“Все прошло хорошо. Приятно снова оказаться на площадке, – сказал Бэйли в видеоинтервью, организованном “Айлендерс”. – Знакомое нам место. Мы давно не катались, и очень обрадовались, когда ощутили шайбу на клюшке и лед под ногами. Там мы чувствуем себя комфортно. В первый день не было никаких излишеств, просто было очень приятно снова выйти на лед”.

В понедельник тренировочные центры также планировали открыть “Эдмонтон Ойлерз”, “Филадельфия Флайерз”, “Торонто Мэйпл Лифс” и “Вегас Голден Найтс”. Хоккеистам разрешено тренироваться по желанию, группами не более шести человек в сопровождении нескольких сотрудников из обслуживающего персонала.

Во время пандемии Бэйли находился в Нью-Йорке. Вскоре после того, как НХЛ 12 марта из-за коронавируса приостановила сезон, его жена родила третьего ребенка. Хоккеист рассказал, что уже два раза сдавал тесты на COVID-19 в клубе.

“У нас брали пробы в выходные и сегодня, – сказал Бэйли. – Не знаю, сколько раз нам придется еще их сдавать, но процедура очень простая, так что с этим нет никаких проблем. Мы можем тренироваться группами по шесть человек, так что посмотрим. Все может измениться, кто знает. Я следую полученным указаниям и рекомендациям, живу сегодняшним днем. Так можно сказать. Посмотрим, что случится через пару дней, на следующей неделе и дальше. Но сейчас для меня важно то, что происходит сегодня”.

НХЛ представила План возобновления сезона 26 мая. 24 клуба, по 12 из каждой конференции, будут бороться за Кубок Стэнли. “Айлендерс” (35-23-10, процент набранных очков – 58,8%) заняли седьмое место в Восточной конференции и сыграют серию до трех побед в квалификационном раунде с “Флорида Пэнтерз” (35-26-8, 56,5%, 10-е место). Даты и места матчей будут объявлены позднее.

По итогам регулярного чемпионата Бэйли разделил третье место среди бомбардиров команды, набрав 43 (14+29) очка в 68 играх. К тренировке в понедельник он отнесся как к обычному занятию в межсезонье.

“Сделали хороший первый шаг, – сказал форвард. – С нетерпением ждем игр. Надо настроиться. В нашей жизни многое изменилось. Это относится ко всем. Мы оказались в непривычной для себя ситуации, график сбился. Мы считаем, что сейчас август, только не будет сборов и первого матча сезона. Вместо этого нас ждут игры на вылет. Это то, что изменилось. Зато с мотивацией должно быть все в порядке, нужно как следует подготовиться. Уверен, что ребята так и сделают. Сегодня мы немного поработали с шайбой, выполняли базовые упражнения. Каждый из нас готовился к этому по-разному. Ситуация у каждого была своя. У кого-то дома есть тренажерный зал, у других его нет. Думаю, что многие крутили велотренажеры, кто-то ездил на велосипеде. Тренироваться на улице приятно, всегда можно что-то придумать. Наши инструкторы предлагали нам разные варианты, чтобы мы поддерживали форму, а мы старались изо всех сил. Но ничто не может заменить тренировку на льду, поэтому хорошо, что у нас появилась такая возможность. Думаю, что интенсивность тренировок будет увеличиваться, и мы будем воспринимать их как занятия в августе перед тренировочным лагерем”.

Третий этап Плана возобновления сезона предусматривает открытие тренировочных лагерей, но это произойдет не раньше 10 июля. Четвертый этап – это проведение матчей квалификационного раунда и группового турнира для определения посева перед началом розыгрыша Кубка Стэнли.

Бэйли рассчитывает, что все пройдет по плану.

“Конечно, еще надо решить кое-какие вопросы, – сказал Бэйли. – Но я настроен оптимистически. Так что надеемся на лучшее, верим, что решение будет найдено, и все получится”.