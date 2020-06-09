Дмитрий Даниленко: «Когда я в первый раз надел майку сборной Украины, то не мог в это поверить»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В субботу, 6 июня,на все вопросы болельщиков отвечалфорвард сборной Украины и клубаUtica Jr. Comets NCDCДмитрий Даниленко.

— Расскажи о периоде в«Белом Барсе». Что запомнилось больше всего?

— В«Белый Барс» я пришел в 14 лет – сразу после того, как распался наш «Сокол-99». Мне пришлось менять командуи я решил пойти в белоцерковский клуб. Там были хорошие условия – спортивная школа в Броварах, лед и всё, что нужно от училища. В этой команде хороший тренерский штаб, сильный коллектив. В общемя попал в этот клуб и играл там еще4 года. Мне все нравилось, так что остались только позитивные воспоминая от«Белого Барса».

— Как тебе работалось с тренерским штабом Константина Буценко?

— С Константином Леонидовичем мы познакомились уже тогда, когда я пришёл в команду.Я приехал на сборы, как на просмотр к нему. Сначала было немного странно для меня, потому что он тренер жёсткий и всегда говорит правду.

Вначале было сложно и нужно было немного времени, чтобы подстроиться под другого тренера. Но в целом, я очень благодарен Константину Леонидовичу, за то, что он научил меня видеть хоккей по-другому, позволял делать какие-то свои наигровки, смотрел, кто и на что способен, постоянно нас поправлял.

Считаю, что у Константина Буценко всегда хорошие воспитанники. Так что думаю, что «Белый Барс» – это хорошее место для развития игроков.

— С какой командой в УХЛ было тяжелее всего играть?

—Тяжелее всего, наверное, было играть с «Донбассом» – это был сложный противник. Они всегда были лидерами, команда играет агрессивно. В «Донбассе» всегда хороший состави против них играть не легко. Так что, это очень хорошая команда для Украины.

— Как ты попал в американскую NCDC? Чем отличается американский хоккей от украинского? Трудно ли было адаптироваться?

— Я был наслышан от ребят про американский хоккей, про другой стиль игры. Сложнее всего было прилететь туда, так как я летел где-то 2 дня. Были задержки разные, проблемы в аэропорту. А когда я приехал уже туда, то были сложности с языковым барьером. Когда я хотел что-то сказать, то я не мог правильно изложить мысли, не понимал многого.

На льду – первых месяца 4 – мне было сложно объяснить, куда и кому ехать. Всегда общался с ребятами в Украине, и мне было легко, коммуникация хорошая. А в Америке нужно было перестроиться под другой стиль игры – там более быстрый хоккей, больше игры в тело. То есть, ты отдал передачу и сразу же нужно ждать новой атаки. Для меня это был интересный опыт. Повезло, что поначалу было много игр и я потихоньку перестроился на этот стиль игры.

— Расскажи о Лиге, в которой ты играл в Америке? Какая она по уровню и какие после неё перспективы?

— Скажу сразу, что уровень Лиги, где я играл полтора сезона, очень даже неплохой для Америки. Я считаю, что это хороший уровень, для того, чтобы играть и развиваться.

При этом Лига бесплатная – игрокам не нужно платить за сезон. Я вообще считаю, что это хороший чемпионат для того, чтобы начать, показать себя. За тобой смотрят скауты, особенно если ты молодой, и есть перспективы попасть в дивизион 1. Но около 80% игроков уходят в третий дивизион, либо же в университетский дивизион 2.

Но с этих дивизионах уровень хуже и оттуда в НХЛ не попадешь. Но это хорошее место, чтобы получить учёбу, и многие туда идут из-за этого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dimas_danylenko7 10 Мар 2019 в 7:25 PDT

— Каким был твой сезон в США?

— Сезон в Америке начался неплохо, были хорошие перспективы у команды. Были немножко проблемы с тренером, так как в середине сезона он у нас поменялся. До этого он 5 лет тренировал в Италии и с американским хоккеем был только знаком, но было со стилем немножко сложно. Поначалу команда плохо его понимала, и много кто уходил – ушло около 15 игроков из команды.

После 17 игр мы шли внизу таблицы, и после этого мне предложили другой клуб, который был немножко выше в таблице. Я согласился и поехал в новый клуб, сыграл две игры, а потомвернулся в Украину играть за сборную.

— Что больше всего удивило тебя в Америке помимо хоккея?

—Вообще удивила сама жизнь. В Америке другая культура, все люди более жизнерадостны. Там все стараются получить хорошее образование и высокооплачиваемую работу. Там люди делают то, что им нравится.

— Как на игру влияют болельщики? Что можешь сказать о болельщиках в Украине и Америке?

— Могу сказать, что болельщики очень влияют на нашу игру. Американская NCDC – это новая лига, где ещё не было болельщиков и было очень сложно играть, особенно после чемпионата мира в Украине.

Было очень сложно найти силы в третьем периоде. Я не говорю, что мне не хватало физически сил, мне больше не хватало морально.

— Что для тебя – выступление в сборной? Какой матч для тебя был самый памятный?

— За сборную я хотел играть с детства, и когда я надел в первый раз майку сборной Украины, то не мог поверить, очень был рад. Самая классная игра, наверное, была в Киеве против Австрии – мы переломили матч и выиграли его, а после этого у нас была серия побед и мы выиграли золото.

Я считаю, что если ты выигрываешь свою группуили даже берёшь медали, то это очень хорошо. Да и вообще, играть за сборную – всегда одно удовольствие.

— С какими командами было тяжелее всего играть на домашнем чемпионате мирав этом году? Почему не удалось занять первое место?

— Тяжелее всего было играть с венграми – это была первая игра. Во Дворце Спорта до старта чемпионата у нас была всего лишь одна тренировка. Ребятам из других команд было более привычно, потому что у них такие же катки – теплые. Сложно было в физическом плане – мы наделали много ошибок.

Еще было сложно играть с итальянцами, потому что мы играли в три звена. Плюс была проблема с режимом, потому что если игра в 20:30 вечера, то утром уже раскатки, а это очень тяжело.

Я думаю, если бы не болельщики, то мы бы даже не взяли и третье место. Поэтому им огромная благодарность. Считаю, что третье место – хороший результат для нашего хоккея. Да конечно, мы могли бы занять высшее место, но если взять ту же Францию или Венгрию, то у них чемпионат намного высшего уровня развития. Поэтому у нас вполне достойный результат.

— Какой приятный момент этого сезона запомнился больше всего?

— Приятный момент – это игра с Эстонией, когда мы выиграли последний матч на домашнем чемпионате мира. Мы тогдас 2:0 отыгрались и выиграли 6:2. Думаю, что это самый приятный момент был.

— Какими качествами должен обладать хоккеисти какие качества ты ценишь в людях?

— Первое, что должен иметь хоккеист – это работоспособность, выносливость и любовь к своему делу. Я считаю, что игрок должен обладать мышлением, катанием, бросками и хорошо двигаться на льду, быть техничным.

Какие качества ценю? У всех свои плюсы и свои минусы, но нужно больше работать над минусами, конечно.

— Если бы тебе предложили стать в будущем тренером какой-нибудь украинской команды, согласился бы?

— Я как раз сейчас учусь на тренера в харьковском университете. Так что, если по окончанию карьеры у меня будет желание тренироватьи я буду понимать, что я могу дать детям то, что им нужно, то передам свой опыт правильно. Научу их как кататься, бросать, думать, как быть хорошим человеком и дружить с партнерами по команде, относится ко всему правильно. Если я пойму, что я смогу это всё дать детям, тогда я пойду и буду тренировать.

— Кого из хоккеистов, с которыми тебе удалось поиграть, ты можешь выделить и почему?

— Вообще я могу выделить много хоккеистов,с которыми я поиграл. Если взять молодёжь, то это Феликс Морозов и Саша Пересунько. Этих ребят в нашем хоккее все знают. Мне с ними было хорошо играть, именно по своему возрасту.

Если старших выделять, то нравилось с Максимом Разумовим и Сергеем Бабинцом – мы в первом сезоне вместе сыграли около 20 игр. Во втором сезоне мы играли с Владом Куцевичем и Никитой Лесниковим, так же отмечу защитников – Сергея Логача, Максима Ядловского и очень опытных Пашу Дворецкого и Диму Толкунова. Мне было приятно играть с этими ребятами.

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