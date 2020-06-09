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Хоккей

Финляндия выиграла глобальный кибертурнир ИИХФ

Николай ПисаревНет комментариев
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7 июня состоялся финал глобального кибертурнира ИИХФ, который проводился на базе компьютерного симулятора NHL 20. Победителем стала Финляндия, которая со счетом 24:8 нанесла поражение Швеции. Финальную встречу можно посмотретьздесь.

Напомним, что в кибертурнире ИИХФ участвовали болельщики стран, которые должны были сыграть на отмененном из-за пандемии коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии. Для участия в национальных отборочных турнирах зарегистрировались более трех тысяч человек.

Источник: официальный сайтИИХФ

Источник: uhl.ua
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