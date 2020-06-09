Финляндия выиграла глобальный кибертурнир ИИХФ

7 июня состоялся финал глобального кибертурнира ИИХФ, который проводился на базе компьютерного симулятора NHL 20. Победителем стала Финляндия, которая со счетом 24:8 нанесла поражение Швеции. Финальную встречу можно посмотретьздесь.

Напомним, что в кибертурнире ИИХФ участвовали болельщики стран, которые должны были сыграть на отмененном из-за пандемии коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии. Для участия в национальных отборочных турнирах зарегистрировались более трех тысяч человек.

Источник: официальный сайтИИХФ