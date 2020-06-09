Игроки «Айлендерс» провели первую тренировку на льду

Сегодня, 9 июня, 4 игрока «Айлендерс» провели первую после приостановки сезона полноценную тренировку на льду.

ДжошБэйли вместе с нападающими Мэттом Мартином и Кэлом Клаттербаком, а также голкипером Томасом Грайссом провели это занятие в соответствии со вторым этапом плана возобновления сезона, разрешающим игрокам НХЛ тренироваться небольшими группами на базах своих команд:

– Все прошло хорошо. Приятно снова оказаться на площадке, знакомое нам место. Мы давно не катались, и очень обрадовались, когда ощутили шайбу на клюшке и лед под ногами. Там мы чувствуем себя комфортно. В первый день не было никаких излишеств, просто было очень приятно снова выйти на лед.



У нас брали пробы в выходные и сегодня. Не знаю, сколько раз нам придется еще их сдавать, но процедура очень простая, так что с этим нет никаких проблем.



Мы можем тренироваться группами по шесть человек, так что посмотрим. Все может измениться, кто знает. Я следую полученным указаниям и рекомендациям, живу сегодняшним днем. Сделали хороший первый шаг, с нетерпением ждем игр. Надо настроиться.



Сегодня мы немного поработали с шайбой, выполняли базовые упражнения. Каждый из нас готовился к этому по-разному. У кого-то дома есть тренажерный зал, у других его нет. Думаю, многие крутили велотренажеры, кто-то ездил на велосипеде. Тренироваться на улице приятно, всегда можно что-то придумать.



Наши инструкторы предлагали нам разные варианты, чтобы мы поддерживали форму, а мы старались изо всех сил. Но ничто не может заменить тренировку на льду, поэтому хорошо, что у нас появилась такая возможность. Думаю, интенсивность тренировок будет увеличиваться, и мы будем воспринимать их как занятия в августе перед тренировочным лагерем, – сказалБэйли.

Источник: официальный сайт НХЛ

