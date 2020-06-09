Знаете ли Вы: Лучшие игроки недели

Знаете ли Вы, чтоУкраинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» в сезоне 2019/20 запустили новую рубрику«Лучшие игроки недели», в рамках которойопределялись наилучшие хоккеисты каждой игровой недели?

Всего в чемпионате УХЛ-Пари-Матч лучшие игроки, которые на протяжении каждых 7 дней проявляли себя с наилучшей стороны, показывали свои самые сильные игровые качества и становились залогом побед своих команд, определялись13 недель подряд.

Чаще всего звание«Лучшего игрока недели» получали голкипер«Кременчука»Вячеслав Новицкий иодин из лидеров«Белого Барса»Роман Благой –этих игроков УХЛ и ТМ «Parimatch» отмечали по три раза.





Отметим, что дважды лучшими игроками недели становились защитник «Днепра» Сергей Дорофеев, нападающий «Донбасса» Виталий Лялька,вратарь «Ледяных Волков» Никита Петленко,форвард «Кременчука» Александр Пукс, игрок «Белого Барса» Павел Таран, защитник «Кременчука» Всеволод Толстушко,вратарь «Донбасса» Алексей Трифонов,голкипер МХК «Динамо» Михаил Шевчуки защитник «Белого Барса» Михаил-Максим Ядловский.

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