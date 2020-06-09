Знаете ли Вы: Тренировки игроков УХЛ в межсезонье (видео)

Знаете ли Вы, как игроки клубов УХЛ поддерживают форму в период межсезонья?

Еще до начала командных сборов украинские хоккеисты стараются поддерживать себя в форме и оставаться в тонусе для того, чтобы подойти к старту тренировок, сентябрьского плей-офф и будущего, юбилейного, сезона УХЛ-Пари-Матч максимально подготовленными.

Игроки клубов УХЛ тренируются, как в домашних условиях, так и на свежем воздухе, а также возобновляют тренировки на льду, показывая пример всем любителям хоккея любить спорт и поддерживать себя в форме.

Защитник«Кременчука» Кирилл Фроленко тренирует силу бросков

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 30 Май 2020 в 4:53 PDT

Форвард«Белого Барса» Феликс Морозов работает над техникой владения клюшкой и шайбой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 26 Май 2020 в 7:47 PDT

Нападающий «Донбасса» Олег Шишлянников показывает свое хоккейное мастерство



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 11 Май 2020 в 4:56 PDT

Капитан«Кременчука» Николай Киселёв показал комплекс тренировок “на земле”

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 29 Май 2020 в 7:32 PDT

Голкипер «Ледяных Волков» Антонио Романов креативно подошёл к летним тренировкам



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 22 Май 2020 в 3:39 PDT

Форвард «Донбасса» Евгений Никифоров с тройной силой готовится к предстоящему плей-офф



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 15 Май 2020 в 4:10 PDT

Защитник «Белого Барса» Владимир Алексюк проводит тренировки на свежем воздухе



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 7 Май 2020 в 1:51 PDT



Форвард «Ледяных Волков» Денис Мостовой упражняется в скорости и сосредоточенности



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 29 Апр 2020 в 3:58 PDT

Нападающий«Днепра»Андрей Жвачкин в зале тренирует выдержку и выносливость

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 4 Апр 2020 в 4:34 PDT

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