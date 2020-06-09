Знаете ли Вы: Тренировки игроков УХЛ в межсезонье (видео)

Знаете ли Вы, как игроки клубов УХЛ поддерживают форму в период межсезонья?
Еще до начала командных сборов украинские хоккеисты стараются поддерживать себя в форме и оставаться в тонусе для того, чтобы подойти к старту тренировок, сентябрьского плей-офф и будущего, юбилейного, сезона УХЛ-Пари-Матч максимально подготовленными.
Игроки клубов УХЛ тренируются, как в домашних условиях, так и на свежем воздухе, а также возобновляют тренировки на льду, показывая пример всем любителям хоккея любить спорт и поддерживать себя в форме.
Защитник«Кременчука» Кирилл Фроленко тренирует силу бросков
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Форвард«Белого Барса» Феликс Морозов работает над техникой владения клюшкой и шайбой
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Нападающий «Донбасса» Олег Шишлянников показывает свое хоккейное мастерство
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Капитан«Кременчука» Николай Киселёв показал комплекс тренировок “на земле”
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Голкипер «Ледяных Волков» Антонио Романов креативно подошёл к летним тренировкам
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Форвард «Донбасса» Евгений Никифоров с тройной силой готовится к предстоящему плей-офф
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Защитник «Белого Барса» Владимир Алексюк проводит тренировки на свежем воздухе
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Форвард «Ледяных Волков» Денис Мостовой упражняется в скорости и сосредоточенности
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Нападающий«Днепра»Андрей Жвачкин в зале тренирует выдержку и выносливость
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