<img src="/wp-content/uploads/hockey/4370c389701e7e3e9c9d1264d67b82c4.jpg" alt="Издание ESPN назвало 10 претендентов на приз лучшему новичку сезона в НХЛ"/>

Издание ESPN назвало 10 претендентов на приз лучшему новичку сезона в НХЛ. Возглавляет рейтинг защитникКуинн Хьюз(1999), который в своем первом полноценном сезоне в НХЛ набрал 53 (8+45) очка в 68 матчах за «Ванкувер».

А вот его младший брат, форвард Джек Хьюз (2001), который прошлым летом стал первым номером драфта НХЛ, не попал даже в топ-10 претендентов. В своем дебютном сезоне в НХЛ более раскрученный из братьев заработал 21 (7+14) баллв 61 игре за «Нью-Джерси».

Второе место в рейтинге новичков по версии ESPN занимает защитник «Колорадо» Кэйл Макар, в топ-10 вошли также игрок обороны Адам Фокс из «Рейнджерс», форвард Доминик Кубалик («Чикаго»), защитник Джон Марино («Питтсбург»), нападающие Виктор Олофссон («Баффало»), Ник Сузуки («Монреаль»), Мартин Нечас (Каролина), Денис Гурьянов («Даллас») и вратарь Элвис Мерзликин («Коламбус»).

Источник:ESPN