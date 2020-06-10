“Койотиз” намерены остаться в Аризоне

Бизнесмен Алекс Меруэло

Клуб “Аризона Койотиз” намерен представить планы строительства новой арены к концу текущего года, заявил в понедельник владелец команды Алекс Меруэло.

Сейчас “Койотиз” ежегодно продлевают договор арены стадиона Gila River Arena, находящегося в собственности компании ASM Global. Арена расположена в пригородах Финикса в местечке Глендейл. Команда играет там с 2003 года.

“Мы намерены остаться в Аризоне, – сказал Меруэло. – Но не все так просто, и вы можете спросить, почему так происходит. На данный момент мы играем в Глендейле. По очевидным причинам мы не можем уехать оттуда завтра. Это невозможно. Мне придется провести там еще пару лет. При этом надо понимать, что Глендейл очень заинтересован в том, чтобы мы остались. Поэтому посмотрим, что они скажут. Я их выслушаю. Но у нас есть пара других предложений в районе Финикса, и они очень привлекательны”.

Меруэло сообщил, что сильно ударившая по мировому бизнесу пандемия коронавируса, из-за которой НХЛ 12 марта приостановила сезон, заставила клуб отложить осуществление планов по меньшей мере на срок от шести до девяти месяцев.

“Мы добились значительного прогресса в нашей деятельности, двигались в правильном направлении, но пандемия отбросила нас назад, – сказал Меруэло. – Тем не менее я убежден, что мы найдем решение. … Я рассчитываю определиться в этом плане к концу года. Таков мой план. Считаю, что мы бы уже продвинулись намного дальше, сложись ситуация иначе”.

Ключевую роль в выполнении поставленных задач сыграет Ксавье А. Гутиеррес. В понедельник его назначили президентом и альтернативным управляющим клуба. Он будет руководить деятельностью “Койотиз” в ежедневном режиме.

“Здесь наш дом, – сказал Гутиеррес. – Мы хотим найти правильное решение. Наши запросы известны. Они устроят команду, болельщиков и город. Понятно, что и до меня велись переговоры по поиску лучшего варианта. Я новый человек, но ознакомлюсь с тем, что было раньше, и буду руководить процессом. Очевидно, что у мистера Меруэло есть своя точка зрения, его интересуют долгосрочные перспективы. Он заинтересован в том, чтобы команда была стабильна в финансовом плане. Это отвечает интересам клуба, хоккеистов, болельщиков и всего города”.

Меруэло специально подчеркнул, что “Койотиз” останутся в штате.

“Я не уеду из Аризоны. Вот главное, что я хотел бы сказать всем болельщикам. Об этом я говорил и раньше, – заявил он. – Я не уеду из Аризоны”.