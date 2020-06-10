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Хоккей

Сюжет телеканала 1+1 о свадьбе Олега Петрова и Сони Кей

Николай ПисаревНет комментариев
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В воскресенье, 7 июня, голкипер херсонского«Днепра» и национальной сборной УкраиныОлег Петровсыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицейСоней Кей.

Журналисты телеканала 1+1 попали на бракосочетание звездной пары и в специальном сюжете показали закулисье свадебной церемонии, а также поговорили с виновниками торжества и узнали подробности личной жизни молодожёнов.

Напомним, что ранее действующие одноклубникиОлега Петрова, а также экс-игроки херсонской команды, присоединились к поздравлениям и записали новой семье трогательное видео-обращение.

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Источник: uhl.ua
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