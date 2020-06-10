Знаете ли Вы: Конкурс #UHLhockeychallenge

Знаете ли Вы, что Ураинская хоккейная лигазапустила#UHLhockeychallengeи предложила всем поклонникам украинского хоккея выложить в социальные сети свои памятные хоккейные фотографии?
Условия челленджа очень просты:
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А вот одни из самых ярких фото болельщиков, которые поделились своими воспоминаниями о сезоне 2019/20.
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