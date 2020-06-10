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Знаете ли Вы: Конкурс #UHLhockeychallenge

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что Ураинская хоккейная лигазапустила#UHLhockeychallengeи предложила всем поклонникам украинского хоккея выложить в социальные сети свои памятные хоккейные фотографии?

Условия челленджа очень просты:

  • Выложить любое хоккейное фото в социальные сети и написать, чем вам запомнился сезон 2019/20;
  • Поставить хештег#UHLhockeychallenge и отметить Украинскую хоккейную лигу;
  • В комментариях под постом с челленджем тегнуть троих друзей;
  • Быть подписанным на Украинскую хоккейную лигу в Instagram и Facebook.

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    Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 28 Мар 2020 в 5:54 PDT

    А вот одни из самых ярких фото болельщиков, которые поделились своими воспоминаниями о сезоне 2019/20.

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    Публикация от

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    Публикация от dasha_kamazik (@dasha_kamazik) 31 Мар 2020 в 1:09 PDT

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    Публикация от ᎽᎯℕᎯ (@_yanoo4ka_) 28 Мар 2020 в 6:09 PDT

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    Публикация от Fedor (@fedor_ilyenko) 2 Апр 2020 в 9:10 PDT

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    Публикация от Будакова Анастасия Олеговна (@a.budakova18) 2 Апр 2020 в 11:56 PDT

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    Публикация от Sergei Shemshur (@shemshursergei) 29 Мар 2020 в 6:29 PDT

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    Публикация от Оксана Корниенко (@kornienko4091) 28 Мар 2020 в 1:55 PDT

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    Публикация от скрыпник (@skrypnik__19) 24 Фев 2020 в 8:24 PST

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    Публикация от danil (@danil.5776tachonug) 10 Сен 2019 в 11:47 PDT

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    Источник: uhl.ua
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