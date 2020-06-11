Айнарс Подзиньш: «В «Донбассе» у нас образовалась семья и я хочу здесь остаться»

Нападающий «Донбасса»Айнарс Подзиньш, защищавший в КХЛ цвета «Витязя» и рижского «Динамо», рассказал журналисту порталаallhockey.ruо своем удивительном хоккейном пути, вместившем в себя десять стран, самой экзотической из которых стала Австралия.

– Вашим нынешним клубом является «Донбасс». Как оцените его уровень и уровень чемпионата Украины в целом?

– Могу сказать смело, что наш клуб по набору игроков и условиям, созданным для развития команды, находится на крайне высоком уровне. Если же говорить об уровне лиги, то, возможно, есть команды, которые не могут конкурировать с нами. Но есть и хорошие коллективы. Это «Днепр» херсонский и «Кременчук», с которыми мы кусаемся. Что касается набора игроков, то он в «Донбассе» крайне хороший. У нас много ребят с опытом игроков в КХЛ. Это я, Александр Васильев, Виталий Карамнов, Клэй Уилсон, который даже умудрился в НХЛ поиграть. Также у нас в КХЛ играли вратарь Степан Горячевских и Александр Матерухин, который даже выступал на чемпионате мира.

Хотел бы еще добавить пару слов про владельца команды Бориса Колесникова. Он – большой фанат нашей игры. На нем держится весь хоккей на Украине. Он действительно хочет вывести нашу команду в Лигу чемпионов. Колесников – настоящий фанат, вернувший в команду многих игроков, игравших за нее в КХЛ. И он хочет видеть в своем коллективе таких же фанатов хоккея. К их числу можно причислить всех ребят, которых я перечислил выше. Мне нравится их философия и я хочу здесь остаться. Очень приятно, что наше руководство и тренерский штаб хотят надолго сохранить ребят в команде. У нас в «Донбассе» образуется семья.

Помимо этого, Колесников развивает детский хоккей. Раньше Украина занимала более высокие позиции в мировом хоккее, но она потеряла все свои кадры. Сейчас Колесников строит детские школы в Дружковке и Мариуполе.

– Сейчас команда из-за известных событий играет в Дружковке. Что это за город и быстро ли вы адаптировались к жизни в нем?

– Я не был в Донецке. Но ребята, которые там побывали, рассказывают, что это потрясающий город. Но сейчас там происходят известные действия, поэтому команда перебазировалась в Дружковку. Она находится в Донецкой области. Это маленький город с хорошей экологией и гостеприимными людьми. Но мы приезжаем сюда играть в хоккей. Из плюсов могу отметить, что здесь нет моментов, которые отвлекают от хоккея, в отличие от Москвы, Риги или Сочи. В Дружковке находится неплохая детская школа «Донбасса». Насколько я знаю, перед командой стоит задача остаться в Донецкой области, поэтому в скором времени достроят арену в Мариуполе, которая должна будет в октябре-ноябре открыть двери.

– Всего в нескольких десятках километрах оттуда находится линия фронта… Какой жизнью сейчас живет Дружковка?

– Насколько мне известно, до линии фронта от нас не меньше 60-80 километров. То есть, это не так уж и близко. Мне непонятно то, что там происходит. Я за то, чтобы все это прекратилось и наступил мир. Что касается города, команды и болельщиков, то здесь все ведут себя доброжелательно и приветливо. Я не ощущаю никакого негатива. Мне нравятся люди в этом маленьком городе. Возможно, тут сказывается тот факт, что я – хоккеист, и меня могут узнать. Но, повторюсь, я не вижу негатива. Я не видел военных и техники, а также не слышал выстрелов.

Я приехал на Донбасс играть в хоккей – это самое главное. Моя прабабушка родом из Краматорска. Как бы это смешно ни звучало, но я никак не мог представить, что вернусь туда, где начиналась жизнь моей прабабушки! Мне хотелось бы, чтобы здесь в скором времени воцарились мир и дружба. А спорт всех нас объединит!

– Что у вас за стадион и много ли народу ходит на хоккей?

– Люди на хоккей ходят и поддерживают команду, у нас всегда полные трибуны. УХЛ очень хорошо освещается на телевидении. В лиге есть хорошая телевизионная картинка, звук и интервью. Мы точно не уступаем европейским стандартам качества в плане организации видеоповторов, которые происходят на видеокубах. Для болельщиков «Донбасс» делает все!

– «Донбасс» вышел в полуфинал чемпионата Украины, где сыграет с «Днепром» из Херсона. Как оцените сыгранную часть сезона для себя и для команды в целом?

– Я очень рад тому, что мы решили доиграть чемпионат. У нас подвис в воздухе вопрос о победителе. По итогам регулярки «Донбасс» уступил одно очко финишировавшему первым «Кременчуку», несмотря на то, что мы оказались сильнее по личным встречам. Проблема в том, что у нас были невынужденные потери в матчах с командами, с которыми мы не имели права терять очки. К тому же мы сыграли предварительные встречи Континентального кубка вУкраине. А полуфинальный этап мы играли в Польше, где, несмотря на то, что у трех команд было одинаковое количество очков, наш коллектив упустил путевку в финальный этап. Это нас немножко подломило, так как мы больше готовились к европейскому турниру, где представляли Украину, нежели чем к чемпионату УХЛ. Из-за этого «Донбасс» потерял очки и упустил первое место в регулярке.

– Вы набрали 34 (18+16) очков в 30 матчах. Можно ли сказать, что вы здесь нашли свою игру?

– Как игрок, отвечу на этот вопрос так. Очень важно найти не только свою игру, но также свою команду и тренера. Виталий Лялька, его тезка Карамнов, Александр Костиков – это ребята, которых я знал, и мне было комфортно в команде. Тренер увидел мои хорошие качества, поставил меня на рельсы и, благодаря этому, у меня получилось сыграть этот сезон результативно. Да, я нашел свою игру и набрал определенные обороты. Очень жаль, что мы в апреле не доиграли сезон, потому что ближе к плей-офф я почувствовал, что нашел себя физически и технически.

– В отличие от большинства других лиг, в том числе и от КХЛ, чемпионат Украины будет доигран в сентябре. Как команда будет готовиться к оставшимся играм?

– Повторюсь: очень классно, что у нас так сделали. Многим командам вручали кубки за первое место в регулярке. Но это же хоккей, здесь победитель определяется в плей-офф. А регулярный сезон нужен лишь для розыгрыша привилегий в сетке. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Мы не в футбол играем, где победитель регулярки забирает кубок. Команду соберут в июле. Точная дата еще не обговорена, наш тренерский штаб сейчас решает, как сделать лучше.

Мы проведем сборы: сначала безо льда, а потом ледовые. Потом сыграем пару товарищеских игр. Не сомневаюсь в том, что мы подойдем в оптимальной форме к плей-офф. Он начнется для «Донбасса» 2 сентября матчем в Дружковке.

– «Донбасс» выиграл в четырех последних сезонах подряд. Сильно ли давит на команду тот факт, что любое другое место, кроме первого, будет признано неудачным результатом?

– У нас есть задача, которая для нас ни в коем случае не понижается. Это победа в чемпионате Украины. После этого для команды наступит главный этап в сезоне – Континентальный кубок. Мы боремся там за выход в финальную стадию и победу в ней, которая даст нам билет в Лигу чемпионов. Если мы выиграем чемпионат Украины, то наша страна сможет подать заявку на проведение полуфинального раунда Континентального кубка. Это было бы очень хорошо.

– Когда вы приходили в стан дончан, много ли знакомых ребят, помимо вышеупомянутых, встретили здесь?

– Я знал помощника тренера – Игоря Чибирева. Мне довелось поработать с ним в Красноярске. Если быть честным, то в моей жизни было много украинских специалистов. Был Вадим Шахрайчук в Новокузнецке, был Годынюк, под руководством которого я играл в Красноярске. Когда мне позвонили из «Донбасса», то сказали, что здесь речь идет не только о чемпионате Украины, но и о европейских кубках. Никаких проблем у меня не было. Я побывал во многих командах, поэтому влиться в коллектив для меня не составило труда.

– Вы сменили девять стран и десять клубов за последние пять лет. В чем причины такого непостоянства в вашей карьере?

– Все очень просто. Кто-то может подумать, что я негативный или конфликтный, но это абсолютно не так. В Краснодаре, когда я там играл, были проблемы с финансами, поэтому я уехал в Словакию. Там я доиграл сезон, но моя команда, к сожалению, тоже обанкротилась. То есть, за один сезон я успел поиграть в двух клубах, которые прекратили свое существование! Может быть, это случилось после моей зарплаты (смеется)? Скажу больше: французский «Лион» тоже обанкротился после того, как я туда пришел! Не понимаю, как это происходит!

Следующий сезон у меня был в Красноярске. Потом я уехал на месяц в Германию, где забил победный гол в овертайме в первой же игре. Но мой контракт был рассчитан всего на месяц, и я продолжил сезон в прекрасном городе Китцбюхелер, что находится в Австрии. Местная команда играет в Альпийской лиге. Она не попала в плей-офф, и тут на меня вышел клуб из Финляндии «ИПК», который выкупил мой контракт. Клуб играл в Mestis (вторая по силе лига в Финляндии – прим.), и перед ним стояла задача не вылететь оттуда. Нам удалось выполнить эту задачу. А потом я поехал к Шахрайчуку в Новокузнецк, где мне предложили хороший контракт. Но затем в клуб пришло новое руководство, которое убрало всех тренеров и игроков, не считая местных. Поэтому я был вынужден искать новую команду. Так я приехал в Эдинбург.

Австралия была колонией Великобритании. И мне как-то сказали: «Айнарс, а чем ты летом занимаешься?». Я ответил: «Да ничем. Сижу дома, книжки читаю и в бассейн хожу». Мне предложили поехать в Австралию, и я сказал: «О, прикольно!». Из-за того, что эта страна находится в Южном полушарии, там совсем другой климат и другие времена года. У них сезон начинается в апреле и длится до сентября, в период их так называемой зимы. Могу сказать смело: это было путешествие, а не рабочая поездка. В Австралии нет профессионального хоккея. Клубы предоставляют тебе все необходимое, а ты можешь увезти оттуда некоторое количество денег. Много там не заработаешь. Но зато у тебя будет возможность побывать в удивительных местах!

Я провел целую ночь в отеле, который находился в тематическом зоопарке, где жираф кушал сено, которое находилось у меня на балконе! И все это в четверти метра от меня! Я кормил маленьких сурикатов всякими жучками. Это что-то с чем-то! Затем у нас была экскурсия, после которой нас проводили на ужин. А в полуметре от нас за стеклом спали львы! Видел, как гиены и львы грызутся через клетку. Я провел прекрасное время в этом зоопарке, который был спонсором моей команды. Он предоставлял нам эти экскурсии в качестве бонуса.

Скажу честно: в Австралии весь хоккей делают иностранцы. У кого сильнее легионеры, у того сильнее команда. Я там вообще не напрягался! Вспоминаю это время с огромным весельем. Я играл в городе Канберра, который является столицей Австралии. И он куда менее интересен, чем Мельбурн и Сидней. Мельбурн и Сидней – это просто вау! Эти города круче, чем Нью-Йорк! Я ехал в Австралию путешествовать и потрясающе провел там время. Команда предоставляла нам определенные бонусы в виде посещений зоопарка и интервью, а также покрывала определенную часть моих расходов и предоставляла работу. Болельщики там просто бомбические! Они не всегда понимают, как надо играть в хоккей, но зато приходят и болеют. Все это сделано там как шоу. И могу с гордостью заявить, что я стал чемпионом этой страны! Помимо этого, в свободное время я также собирал оборудование для тренажерных залов.

Многие думают, что я ехал в Австралию провести сезон, но они не знают, что чемпионат в этой стране проходит летом. Люди смотрят на мою статистику, согласно которой, я сменил шесть команд в шести разных странах за два года, и спрашивают, как такое могло получиться. А я отвечаю им: вот так! Могу и книгу написать, и агентом стать.

А затем меня позвали в седьмую страну – во Францию! Я не хотел доигрывать до конца сезон в Австралии, потому что в Европе начинался нормальный сезон. Мне удалось набрать обороты, так как там у меня было все необходимое – лед и тренажерный зал. Так я уехал во Францию, где я провел следующий сезон в «Лионе». Я жил в прекрасном городе и в прекрасной стране. Но, к сожалению, из-за неправильной финансовой политики команда через год начала испытывать финансовые трудности. После этого мне пришлось уехать в Казахстан, где я снова встретился со своим братом Зигурдсом, с которым играл в «Витязе», Краснодаре и Новокузнецке. Но затем и у этого клуба начались проблемы.

А дальше я уехал в «Донбасс». Могу сказать, что мне практически удалось договориться с клубом о контракте на следующий сезон. Я бы очень хотел остаться в этой команде. Жду с нетерпением нового сезона и полностью готов к нему, несмотря на карантин! У меня есть место, где я могу готовиться к сезону, и я нахожусь в прекрасном настроении!

– Получилось ли в Австралии найти время на серфинг и сафари?

– Там я впервые в жизни сходил на рыбалку, причем дикую, где ловил рыбу прямо на горе. Серф я не освоил, но часто плавал в океане. Самое смешное, что я жил в самом холодном городе Австралии! Но при этом летом там очень жарко. Вообще, там много людей болеют раком кожи. Дело в том, что над Австралией находится озоновая дыра, из-за чего ультрафиолетовые лучи попадают прямо на кожу человека. Те, кто там родился, генетически могут этому противостоять, а вот приезжим сложно даже выйти на улицу без солнцезащитных очков.

Я не стал серфингистом, зато попутешествовал по Австралии. Это прекрасная страна! Если смотреть списки лучших городов мира, то можно увидеть, что австралийские находится на верхних позициях. И когда я там побывал, то я понял, почему это так. Кроме того, я съездил в Новую Зеландию. Недалеко от Канберры есть леса с совершенно огромным количеством кенгуру. Я их видел и даже попробовал на вкус! Кенгуру очень трусливые, как кролики. Когда ты к ним подходишь, они убегают. Что касается пауков и змей, то я их почти не видел. Возможно, так вышло потому, что тогда была зима. Но я могу заявить следующее: уже давным-давно смертность от укусов пауков ниже, чем от падений с кровати! О ней просто нет смысла говорить. Все змеи находятся в диких лесах. Змеи в Австралии – это такой же миф, как и медведи на Красной площади. Словом, у меня получилось прекрасное лето с прекрасными воспоминаниями.

– Помимо всего прочего, ты еще успел получить диплом о высшем образовании. Что это был за университет и по какой специальности ты его закончил?

– Когда мне исполнилось восемнадцать лет и я закончил школу, тогда я пошел в спортивный институт. Мне захотелось выбрать направление «Спортивная психология», но я пошел на тренера по хоккею с шайбой. Учился я в РГУФКе. После его окончания у меня начались путешествия, которые захлестнули меня, и диплом был забыт. В Австралии мне захотелось поработать тренером, и я доехал до своего института, забрал диплом, перевел на английский язык и уехал обратно.

Могу сказать, что там очень хорошо платят. Бедным в Австралии может быть только тот, кто сам этого хочет. Тем не менее, это довольно дорогая страна.А еще в ночном клубе прямо посреди танцпола могут стоять полицейские в форме! Я долгое время не понимал, что это за Хэллоуин такой?

Австралийцы – самые дружелюбные, самостоятельные и независимые люди, с которыми мне доводилось общаться. Я знаком с немецким и скандинавским менталитетом, но австралийцы – самые крутые. Возможно, это связано с их уровнем жизни.Самая прибыльная отрасль в этой стране – строительство. Австралия постоянно строится, там есть просто потрясающие небоскребы.В Австралии тебя не могут заставить работать больше восьми часов в день. Там есть кофе-брейк и пауза на ланч. Если же ты работаешь больше 35 часов в неделю, то каждый следующий час идет за два. Классно!

– Насколько мне известно, в 2009-ом году ты вел блог на AllHockey.Ru. Нет ли желания вернуться к этой деятельности?

– Я получал просто огромное удовольствие от ведения блога! Надо мной подтрунивали все, кому не лень, но мне было не жалко. Я вел прекрасный блог, где рассказывал о своей жизни. Скажу честно: сейчас, когда я приблизился к тридцати годам, моя жизнь стала только ярче, слаще и вкуснее, чем в то время. Мне обидно, что все посты, которые там были, пропали (редакция AllHockey.Ru проводит работу по поводу восстановления записей хоккеиста в его блоге на портале – прим. ред.). Наверное, я бы не отказался от того, чтобы возобновить эту деятельность. Просто я не уверен в том, что люди будут это читать. Кстати, пусть читатели выскажутся, хотят ли они почитать о том, что я пишу?

Жизнь – интересная вещь. Так получилось, что хоккей стал всей моей жизнью. Он открыл для меня мир. Поэтому писать о своей жизни с хоккейным почерком мне было бы интересно.

– Слышал, что вы играли у Курдина в одной команде с Гусевым, Кучеровым и Ожигановым…

– Да, я отыграл с ними восемь лет. Не нужно забывать про меня, я еще не закончил! Когда Геннадию Геннадиевичу вручили звание заслуженного тренера России, я позвонил ему и поздравил. А ведь это обычный детский тренер. Его пример показывает, что можно добиться успеха, не работая в больших клубах. В прошлом году мы пересекались вместе с ребятами на общем льду на Новорижском шоссе. Естественно, жизнь нас немножко раскидала. Конечно, я не смог заиграть на их уровне. Но это моя жизнь, что уж теперь жалеть-то… Зато я теперь могу работать агентом. По Европе – легко. Я знаю кухню этих лиг изнутри. Я там играл и знаю плюсы и минусы чемпионатов.