Артур Чолач: «Атмосфера и болельщики в «Галицких Львах» были самыми лучшие за всю мою карьеру»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 8 июня,на все вопросы болельщиков отвечал защитник «Белого Барса» Артур Чолач.



—С какого возраста ты в спорте? Играть в хоккей было твоим решением или кого-то из родителей?

— Играю в хоккей я с 7 лет, а до хоккея я занимался бальными танцами. Сначала я хотел пойти на футбол, но мне было 7 лет, а там набирали с 8. Позже президент ХК «Галицкие Львы» Романюк Николай Степанович предложил моим родителям завести меня на тренировку, и мне очень понравилось, поэтому я решил остаться в хоккее.

—Кто был твоим первым тренером и что можешь о нем рассказать?

— Моим первым тренером был Чиканцев Михаил Валерьевич, это команда «Галицкие Львы». О нем могу сказать только хорошее. Это замечательный человек и прекрасный тренер, который привил мне любовь к хоккею и который дал мне хороший старт в моей карьере.

Мы и сейчас с ним общаемся, поддерживаем связь. Всегда, когда я приезжаю, мы встречаемся и что-то обсуждаем. Еще не могу не вспомнить президента клуба Романюка Николая Степановича – без него бы вообще ничего не получилось, не было бы вообще хоккеяв таком городке как Новояворовск.

— Как думаешь то, что игроки в достаточно раннем возрасте стартуют во взрослом чемпионате, помогает их карьере?

— Да, на самом деле очень сильно помогаетто, что игроки уже “варятся” во взрослом хоккее, они уже знают нюансы и при играх допускаю меньше таких детских ошибок. Я думаю, что каждый спортсмен мечтает поиграть со старшими.

— Каким был твой переход во взрослый хоккей? Какие трудности возникали? Что советовали более опытные партнеры по команде?

— Не скажу, что переход был очень тяжелый, но были ошибки еще с детского хоккея – когда я брал игру на себя и заигрывался с шайбой. Во взрослом хоккее это не проходит, здесь надо быстро отдавать передачу, быстро думать, поэтому это наверняка было сложным.

— Ты достаточно много времени играл в «Галицких Львах», расскажи об атмосфере и болельщиках?

— На самом деле атмосфера и болельщики наверняка были самыми лучшие за всю мою карьеру. На всех играх у нас всегда были заполнены трибуны, все болели и поддерживали, это было очень круто.

— Как думаешь, пора ли «Галицким Львам» в молодёжном формате вернуться в чемпионат УХЛ? По силам ли это будет клубу?

— Я думаю, что было бы очень хорошо. Приятно будет снова увидеть свой родной клуб в чемпионате УХЛ-Пари-Матч.

— Как ты попал в Америку?

— Когда я играл в ЦСКА, меня заметил мой нынешний агент и предложил попробовать себя в Америке, я согласился, и так я попал в американский хоккей.

— Чем украинский хоккей отличается от американского? Были ли трудности при перестройке?

— Американский хоккей – он достаточно быстрый и более силовой, хоть там и площадки поменьше. Можно сказать, что он более динамичный. Трудностей как таковых не было, я довольно быстро и легко перестроился.

— Как оценишь свой сезон в Америке? Какой был уровень Лиги, в которой ты играл?

— Думаю, что это был хороший сезон. Также отличными были и лига, в которой я играл, и команда. Были команды получше, а были команды, с которыми было не так уж и интересно играть.

У нас было довольно много турниров, куда приезжало очень много команд, которые хотят себя показать для скаутов. Туда вообще приезжало много скаутов из разных команд, университетов, школ и даже НХЛ.

— Что для тебя значит играть за сборную? Какой твой самый памятный матч в составе сине-желтых?

— Очень классно представлять свою страну на международной арене. Я думаю, что все матчи были памятными, потому что это был мой первый чемпионат мира.

— Как тебе работалось с тренерским штабом Олега Игнатьева?

— Думаю, что мы очень хорошо сработались. В этом тренерском штабе работали хорошие специалисты.

— Каким был для тебя крайний чемпионат мира в Киеве? Почему заняли только третье место?

— Очень хороший чемпионат мира получился. У нас собралась замечательная команда, приехали хорошие игроки.

Первый матч мы играли с венграми, и сразу начались поражения. Думаю, что в первом матче мы были немного растерянными и это привело к поражению. А на счет Франции, мы играли с ними товарищеский матч, а уже на чемпионате французы показали совсем другую игру, чем нас удивили. Мы рассчитывали на одну игру, а получилосьдругая. Очень неожиданно, но получилось, как получилось.

— Ты достаточно рано дебютировал в молодёжной сборной Украиныи был младше основных игроков. Повлияло ли это как-то в период подготовки и как помогали опытные игроки?

— Да, это довольно хорошая подготовка. Очень классно играть со старшими от тебя игроками, они всегда что-то подскажут. Тем более, это чемпионат мира и в сборную приехали игроки, которые выступают не только в Украине, но и в различных регионах мира, поэтому это хороший опыт.

— Почему ты перешёл в «Белый Барс»?

— После чемпионата мира U20, который был в Киеве, я должен был сделать визу в Америку, но с этим были трудности, и я остался в Украине. Мне позвонили несколько команд, в том числе и «Белый Барс». Тогда я подумал, что в этой команде будет хорошее продолжение сезона, и я выбрал «Белый Барс».

— Как тебе работалось с Константином Буценко?

— С Константином Леонидовичем мне работалось очень хорошо. Он хороший специалист, с ним приятно работать, и я был бы не против еще раз с ним поработать.

— Был ли полезным для тебя опыт в «Белом Барсе»? Что было самым сложным для тебя?

— На самом деле, это был большой опыт, потому что ты играешь со взрослыми игроками, которые тебе всегда что-то подскажут. И, как я говорил ранее, ты начинаешь меньше ошибаться, делая “детские” ошибки. Ты начинаешь играть более профессионально, поэтому это очень большой опыт.

— Как тебе игралось в чемпионате УХЛ? Что скажешь об уровне Лиги?

— УХЛ – это хорошая Лига. У нас были классные матчи, но хотелось чтобы в Лиге было чуть больше команд.

— Быстро ли ты сыгрался с новыми партнерами по команде?

— Да, на самом деле, в «Белом Барсе» играют хорошие и дружелюбные игроки, которые всегда поддерживали и многое подсказывали.

— Какую роль в играх команды играют болельщики? Можешь сравнить болельщиков в США и в Украине? Какая поддержка в «Белом Барсе»?

— Болельщики играют очень большую роль для команды. В США у нас почти не было болельщиков, а вот в «Белом Барсе» хорошие болельщики – они поддерживали, давали энергию команде. Могу сказать, когда мы играли плей-офф без болельщиков, то это было совсем по-другому.

— С какой командой в УХЛ было тяжелее всего играть? Почему?

— Думаю, что труднее всего было играть с «Донбассом», там достаточно техничные игроки, хорошая команда.

—Как оценишь четвертьфинал плей-офф против «Ледяных Волков»?

— Было очень не просто с ними играть. Мы начали плей-офф оченьбодро и уверенно выиграли первую игру. Но потом мы немного подрасслабились и проиграли. Были напряженные матчи, но хорошо, что мы смогли выиграть.

— Следил до перехода в «Белый Барс» за украинской лигой? Какие команды нравились? Каких игроков можешь выделить?

— Да, следил за лигой еще с США. Мне нравились команды «Белый Барс», «Донбасс» и херсонский «Днепр». Игроков не могу выделить, так как следил больше за рейтингом и турнирными таблицами.

— Как думаешь, какими качествами нужно обладать украинским хоккеистам, чтобы уверенно закрепляться в европейских и американских лигах?

— Европейские лиги отличаются от американских. Европейский хоккей больше похож на украинский, а американский, он более динамические. Поэтому я думаю, чтобы сыграть в американской лиге надо быть габаритными и достаточно быстрым. А вообще, чтобы где-то сыграть, неважно какая это лига, нужно иметь игровое мышление.

— Есть желание еще сыграть за родной клуб под руководством Михаила Валерьевича?

— Да, есть такое желание. Я бы еще раз хотел сыграть за свой родной клуб, это ностальгия. А ещё, мне бы хотелось, чтобы все наши ребята ещё раз собрались вместе.

— Ты грубый и агрессивный защитник или более спокойный? Любишь влазить в драки?

— Могу сказать, что я более спокойный защитник. Я стараюсь больше забирать шайбу клюшкой, чем силовым приёмом. И драк у меня также не много.

— Расскажи про три самых памятных момента в твоей карьере?

— Первый – это точно отбор на молодёжном чемпионате мира. Второй – это первая победа на чемпионате Украины в составе «Галицких Львов», ну а третий еще впереди.

— Что можешь пожелать юным хоккеистам, которые только начинают свой путь?

— Хочу пожелать, чтобы они никогда не расстраивались при поражениях или если что-то не получается. Всегда идите к своей цели и получайте удовольствие от того, что вы делаете, получайте кайф от хоккея.

—Что можешь пожелать болельщикам в период межсезонья?

— Терпения,чтобы дождались нового старта сезона и чтобы продолжали болеть за свои любимые команды.

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