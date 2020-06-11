Гол Малкина в ворота «Вашингтона» признали лучшим для «Питтсбурга» в этом сезоне

Американский новостной портал Pensburgh, назвал гол Евгения Малкина в матче с «Вашингтоном» (3:5) самым красивым в нынешнем сезоне.

Форвард отметился красивой шайбой в февральском матче, убежав в контратаку и эффектно разобравшись сначала с защитником соперников Джоном Карлссоном, а затем и с канадским голкипером Брэйдэном Холтби.

Второе место в этом рейтинге занял Сидни Кросби, поразивший ворота «Колорадо» (3:2) в октябре 2019 года. Замкнул тройку бросок Криса Летанга в матче с «Далласом» (4:2).

Источник:Pensburgh