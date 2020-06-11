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Гол Малкина в ворота «Вашингтона» признали лучшим для «Питтсбурга» в этом сезоне

Николай ПисаревНет комментариев
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Американский новостной портал Pensburgh, назвал гол Евгения Малкина в матче с «Вашингтоном» (3:5) самым красивым в нынешнем сезоне.

Форвард отметился красивой шайбой в февральском матче, убежав в контратаку и эффектно разобравшись сначала с защитником соперников Джоном Карлссоном, а затем и с канадским голкипером Брэйдэном Холтби.

Второе место в этом рейтинге занял Сидни Кросби, поразивший ворота «Колорадо» (3:2) в октябре 2019 года. Замкнул тройку бросок Криса Летанга в матче с «Далласом» (4:2).

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Источник:Pensburgh

Источник: uhl.ua
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