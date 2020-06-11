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Импорт-драфт CHL может пройти 30 июня

Николай ПисаревНет комментариев
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Импорт-драфт CHL может пройти 30 июня. Об этомнаписалв твиттере менеджер по коммуникациям клуба «Галифакс Мусхедс» Скотт Макинтош.

Импорт-драфт CHL – процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы. Ранее это мероприятие проводилось на следующей неделе после драфта НХЛ, но в связи с пандемией коронавируса могут быть приняты некоторые изменения.

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Источник: uhl.ua
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