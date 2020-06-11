<img src="/wp-content/uploads/hockey/fc001e7c1ef7f2ea9beba59365125b93.jpg" alt="Импорт-драфт CHL может пройти 30 июня"/>

Импорт-драфт CHL может пройти 30 июня. Об этомнаписалв твиттере менеджер по коммуникациям клуба «Галифакс Мусхедс» Скотт Макинтош.

Импорт-драфт CHL – процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы. Ранее это мероприятие проводилось на следующей неделе после драфта НХЛ, но в связи с пандемией коронавируса могут быть приняты некоторые изменения.