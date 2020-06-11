Топ-10 моментов Кременчука за 10 лет существования клуба

В этом году один из лидеров украинского хоккея ХК «Кременчук» отметил свой первый серьезный юбилей – 10 лет с дня основания команды. За эти 10 лет клуб прошел путь от аматорских чемпионатов в Кременчуге до лидерства в национальном первенстве. От команды, собранной из местных любителей, до хоккеистов, которые выиграли золото на чемпионате мира.

В этом материале портал Sport.ua вспомнил о 10 самых памятных моментах за всю десятилетнюю историю кременчугской команды.

1. Создание клуба

Несмотря на все достижения команды, самым памятным моментом в ее истории все же будет день основания.

Официальной датой создания клуба считается 9 июня 2010 года, а на профессиональные рельсы хоккей в Кременчуге стал после прихода в него Мазура Сергея Владимировича. В то время нынешний президент клуба собрал в один коллектив местных хоккейных любителей и знаменитых украинских хоккеистов, завершивших профессиональную карьеру.

Многие из этих игроков стали фундаментом будущей профессиональной команды, вошли в руководство, тренерский и административный штаб ХК «Кременчук».

2. Открытие СК «Айсберг» – домашней арены «Кременчука»

25 февраля 2012 года в Кременчуге по адресу ул. Киевская, 77 состоялось торжественное открытие ледового комплекса «Айсберг» на 310 зрительских мест. Появление крытого ледового катка открыло перед кременчужанами разного возраста много возможностей, связанных с занятием популярными видами зимнего спорта. Отметим, что крытый ледовый комплекс «Айсберг» был построен исключительно на спонсорские средства.

После окончания сезона 2016/17 на «Айсберге» началась серьезная реконструкция, а первый матч на новой арене команда сыграла в январе 2018 года. На арене существенно увеличили трибуны, и расширили места для болельщиков. Это позволяет «горожанам» из поединка в поединок собирать как можно больше фанатов на своей площадке.

3. Выступления в Юниорской и Высшей лигах Беларуси

В сезоне 2012/13 кременчужане заявились в Юниорскую лигу Беларуси. Тогда кременчугскую команду возглавили наставники юниорской сборной Украины – Александр Савицкий и Игорь Архипенко. На то время в ХК «Кременчук» были собраны талантливые юниоры со всей Украины, основой которого стала киевская «Льдинка-95» – чемпион Украины в своем возрасте.

В белорусской лиге «горожане» добыли победы в 30 матчах из 40 и по итогу чемпионата завоевали серебряные медали среди одиннадцати участников турнира.

А в сезоне 2013/14 команда начала выступать и в Высшей лиге Беларуси, где досрочно завоевала место в плей-офф. Но в феврале 2014 года из-за сложной политической ситуации в Украине, «Кременчук» был вынужден сняться с соревнований. Команда к этому моменту шла на пятом месте в регулярном чемпионате, добыв 31 победу в 44 матчах. Лучшим бомбардиром команды с 50 (25+25) очками стал Иван Пидгурский.

4. Первые медали в чемпионате Украины в первом же сезоне для «Кременчука»

С сезона 2014/15 ХК «Кременчук» дебютировал в чемпионате Украины. Команда досрочно победила в регулярном чемпионате, выиграв в 11 играх из 12.

В полуфинале кременчужане проявили характер, вырвав победу в серии у харьковского «Витязя» 2:1 (2:3; 6:3; 5:4). Но в драматичном финале ХК «Кременчук» уступил киевскому АТЭКу в серии 1:2 (4:2; 2:3; 3:4ОТ). В итоге кременчужанам в дебютном для них чемпионате Украины достались серебряные медали.

5. Выступления в полуфинале Континентального кубка

На правах вице-чемпиона страны «Кременчук» в сезоне 2015/16 представлял Украину на престижном европейском турнире – Континентальный кубок. Свои выступления кременчужане начали с полуфинала соревнований, где встретились с французким «Руаном», польским «Тыхы» и солигорским «Шахтером».

И хоть в трех матчах турнира «горожане» не смогли добыть ни одной победы, однако они достойно представили свою страну на европейской арене.

6. Розыгрыш первого кубка Кременчуга

С 23 по 24 мая 2015 года на хоккейной площадке «Айсберг» прошел первый розыгрыш «Открытого Кубка Кременчуга», в котором приняли участие многие сильнейшие украинские хоккеисты. В финале турнира ХК «Кременчуг» победил киевский «Дженералз» 5:1 и стал обладателем Кубка родного города.

Отметим, что кременчужане являются победителями всех трех турниров Kremenchuk Open Cup, которые проводились на их домашней арене.

7. Золото на чемпионате мира в Хорватии

На чемпионате мира 2016 года в Хорватии (Дивизион 1В) национальная сборная Украины выиграла золотые медали и поднялась в Дивизион 1А. Чемпионами мира стали семь хоккеистов и тренерский штаб хоккейного клуба «Кременчук». Это вратарь Михаил Шевчук; защитники: Виталий Андрейкив, Кирилл Жовнир, Денис Исаенко, Владимир Романенко; нападающие: Юрий Петранговский и Дмитрий Чернышенко. Главный тренер – Александр Савицкий, тренеры – Дмитрий Пидгурский и Павел Михоник, генеральный менеджер – Сергей Мазур.

Эта победа позволила нашей сборной в следующем сезоне сыграть на чемпионате мира в Дивизионе 1А, который проходил в столичном Дворце Спорта.

8. Победа ветеранов «Кременчука» в Fenix Cup в Барселоне

В Кременчуге уделяют время не только профессиональному и детскому спорту – в команде также не забывают и о любительском хоккее.

Летом 2016 года кременчугская команда ветеранов приняла участие в 7-м розыгрыше Интернационального турнира Fenix cup-2016, в котором принимали участие команды из Германии, Франции, Норвегии, России, Испании, Великобритании и Украины.

Кременчужане выиграли Группу А, набрав 5 из 6 возможных очков. В четвертьфинале и полуфинале украинцы победили у «Кардифф» (Великобритания) и ХК АМХЕЛ (Россия) с одинаковым счетом 1:0.

В финале ветераны «Кременчука» выиграли у французского клуба «Пинкс де Ст. Ажензе» со счетом 1:0, и завоевали золото престижного турнира. Тогда решающую шайбу турнира забросил президент кременчугской команды Сергей Мазур.

9.Стоит отметить, что«Кременчук» завоевывал медали во всех национальных чемпионатах, в которых команда принимала участие

За свою десятилетнюю историю клуб из Полтавской области трижды становился серебряным призёром украинского первенства, а также в активе «оранжево-чёрных» бронзовые награды сезонов 2015/16 и 2018/19.

Напомним, что в приостановленном сезоне 2019/20 кременчужане заняли первое место в регулярном чемпионате и всентябрьском плей-оффкременчугский клуб сыграет в полуфинале против белоцерковского «Белого Барса».

10. В 2020 году «Кременчук» впервые в своей истории попал в топ-250 европейских команд

В июне 2020 года хоккейный портал PassionHockey опубликовал рейтинг топ-250 хоккейных команд Европы по итогам сезона 2019/20. Впервые с 2002 года в список попали сразу две украинские команды, «Кременчук» и «Донбасс». Отметим, что «горожане» стали участниками рейтинга впервые в истории.

Рейтинг рассчитывается на основании выступлений команд в национальных чемпионатах, Лиге Чемпионов и Континентальном кубке. «Кременчук», выигравший регулярный чемпионат УХЛ – Пари-Матч, занял в рейтинге 248 место. «Донбасс», который по итогам «регулярки» стал вторым в Украине, разместился на 249-й позиции.

Источник: sport.ua