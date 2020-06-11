Владелец “Монреаля” признателен за шанс

Ши Вебер

По словам Джеффа Молсона, “Монреаль Канадиенс” повезло, что команду включили в число участников квалификационных матчей, но хоккеисты намерены доказать, что заслуживают право бороться за Кубок Стэнли.

“Этот сезон мы начали с твердым убеждением, что попадем в плей-офф, – сказал владелец клуба в среду. – Мы верили, что сделаем шаг вперед. Но у нас было два спада (по восемь игр каждый), и второй (с 21 декабря по 9 января) серьезно осложнил наше положение. Поэтому мы признательны. Считаем, что нам немного повезло – нас включили в число участников квалификационных матчей. Посмотрим, сможем ли мы сыграть иначе, сможем ли доказать, что играем лучше, чем может показаться, глядя на статистику. В команде нет ни одного человека, который бы не горел желанием сделать это”.

По итогам регулярного чемпионата “Канадиенс” набрали 50% очков, став 12-й и последней командой из Восточной конференции, включенной в список участников квалификации Кубка Стэнли. “Монреалю” предстоит провести серию до трех побед против “Питтсбург Пингвинз”, победитель которой выходит в розыгрыш Кубка.

Но даже если “Монреаль” не пробьется в плей-офф, Молсон убежден, что команда движется в правильном направлении. “Канадиенс” являются 24-кратными обладателями Кубка Стэнли, однако в последний раз завоевали главный приз лиги в 1993 году.

“Я верю, что у нас вот-вот начнется этап, когда мы в течение нескольких лет будем постоянно играть в плей-офф и получим возможность выиграть Кубок Стэнли в 25-й раз, – сказал Молсон. – Поэтому я говорю, что мы на правильном пути. Но нельзя считать удачным сезон, в котором команда не вышла в плей-офф и не боролась за Кубок”.

Молсон очень рад, что “Канадиенс” стали одной из 24 команд, которые продолжат сезон, приостановленный лигой 12 марта из-за пандемии коронавируса. Места и даты квалификационных матчей будут объявлены позже.

“Это честь играть в квалификации, – сказал Молсон. – С нетерпением жду этих игр, и знаю, что наши хоккеисты рвутся в бой, хотят проявить себя. Нас ждут интереснейшие события. Решение будут принимать НХЛ и профсоюз игроков. В последние два с половиной месяца они обсуждали все вопросы по телефону, проводили голосования. Вы можете задать мне вопрос, звонил ли я комиссионеру Гэри Беттмэну с просьбой найти способ, как включить нас в плей-офф. Нет. НХЛ и профсоюз игроков решают, что делать, когда случаются разного рода неожиданности”.

Молсон назвал “удивительным достижением” возможную победу “Канадиенс” над “Пингвинз” и выход “Монреаля” в плей-офф.

“Никто из вас (прессы) и вообще никто в нашем виде спорта не предполагал, что мы можем завоевать чемпионство, но в любом случае будет очень интересно, – сказал владелец клуба. – Даже если мы завоюем Кубок Стэнли без зрителей на трибунах, я уверен, что за нами будут внимательно наблюдать миллионы поклонников “Монреаль Канадиенс” во всем мире. Я никогда не стану отказываться от надежды. Считаю ли я, что этот состав собирался под победу в розыгрыше Кубка Стэнли? Я так не думаю. Но в плей-офф может случиться что угодно. Мы видели это раньше. В нашей команде собрались хоккеисты, которые могут решать исход матчей. Они отдыхали в течение трех месяцев, как и другие команды. Я смотрю в будущее и вижу костяк команды, составленный из ветеранов и молодых ребят, которые смогут привести нас к новым победам”.